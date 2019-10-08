2019-10-08T10:36:04+03:00
Общество

По Алупке гуляет беспризорный енот

Местные предполагают, что это дебоширка Соня, которая сбежала месяц назад из отеля [видео]
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Родион КруговойФото: Родион Круговой
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В Алупке заметили беспризорного енота, гуляющего в парке Годлевского.

- Неожиданная встреча сегодня ночью. Гуляет енот, сам, дикий, - написал местный житель Родион Круговой в ялтинском паблике.

- А в Крыму есть дикие еноты в природе? Которые еще и на камеру позируют, не убегают? Чей-то енот сбежал, вот и все. Нужно было себе забрать, - заявили интернет-пользователи.

Жительница Большой Ялты Наталья Журавель узнала милашку и сказала, что он сбежал из живого уголка, который держит местный отель.

- Может, это Соня? Месяц назад она пришла к нам во двор, когда я кормила кошек. Кушала с руки. Мы его поймали, чтобы вернуть хозяину. Прикрыли в беседке. Так эта милашка нам за минуту оборвала все шторы, перевернула горшки с цветами, сбросила все со стола, перелезла через калитку и убежала, - рассказала КП-Крым Наталья.

Она пыталась найти хозяина дебоширки и поймать ее.

Наталья кормила енотиху месяц назад..Видео: Наталья Журавель! другой источник

- К нам пришел работник отеля и сказал, что это, скорее всего, енотиха Соня. Она сбежала у них из из живого уголка довольно давно. Говорил нам, что Соня вообще часто убегает, и им надоело ее ловить, - говорит Наталья Журавель.

Поймать беглянку не удалось, она скрылась. После того, как Соня ушла от Натальи, ее видят в Алупке, но в руки она не дается. В основном шипит и пытается укусить, говорят местные жители.

Зима близко, и Наталья переживает, что Соня так и не найдет себе пристанище.

- Местные ее кормят, но свой дом она так и не нашла. При желании енотиху можно поймать, но сразу нужно посадить в клетку, так как это неугомонное животное, - отмечает Журавель.

Напомним, весной в Ялте поймали домашнего енота Марселя, который сбежал от своей невесты за пару дней до встречи с ней. Хозяева искали его полтора месяца и, наконец, нашли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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