По Алупке гуляет беспризорный енот

В Алупке заметили беспризорного енота, гуляющего в парке Годлевского.

- Неожиданная встреча сегодня ночью. Гуляет енот, сам, дикий, - написал местный житель Родион Круговой в ялтинском паблике.

- А в Крыму есть дикие еноты в природе? Которые еще и на камеру позируют, не убегают? Чей-то енот сбежал, вот и все. Нужно было себе забрать, - заявили интернет-пользователи.

Жительница Большой Ялты Наталья Журавель узнала милашку и сказала, что он сбежал из живого уголка, который держит местный отель.

- Может, это Соня? Месяц назад она пришла к нам во двор, когда я кормила кошек. Кушала с руки. Мы его поймали, чтобы вернуть хозяину. Прикрыли в беседке. Так эта милашка нам за минуту оборвала все шторы, перевернула горшки с цветами, сбросила все со стола, перелезла через калитку и убежала, - рассказала КП-Крым Наталья.

Она пыталась найти хозяина дебоширки и поймать ее.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="568" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/736406" frameborder="0"></iframe> Наталья кормила енотиху месяц назад..Видео: Наталья Журавель! другой источник

- К нам пришел работник отеля и сказал, что это, скорее всего, енотиха Соня. Она сбежала у них из из живого уголка довольно давно. Говорил нам, что Соня вообще часто убегает, и им надоело ее ловить, - говорит Наталья Журавель.

Поймать беглянку не удалось, она скрылась. После того, как Соня ушла от Натальи, ее видят в Алупке, но в руки она не дается. В основном шипит и пытается укусить, говорят местные жители.

Зима близко, и Наталья переживает, что Соня так и не найдет себе пристанище.

- Местные ее кормят, но свой дом она так и не нашла. При желании енотиху можно поймать, но сразу нужно посадить в клетку, так как это неугомонное животное, - отмечает Журавель.

Напомним, весной в Ялте поймали домашнего енота Марселя, который сбежал от своей невесты за пару дней до встречи с ней. Хозяева искали его полтора месяца и, наконец, нашли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сбежал от невесты: В Крыму енот Марсель пропал накануне собственной свадьбы и нашелся 1,5 месяца спустя

Домашний любимчик за время отлучки прошел не меньше 40 километров [видео, фото] (подробнее)

"На дереве висит-качается": В Севастополе ловят сбежавшего енота Федю

Зверек прячется на дереве в городском парке и не хочет возвращаться к хозяевам (подробнее)

«Мучения твои закончились! Выпускаем!»: Кошка провела в вентиляционной трубе три недели

Крымчане спасли животное с помощью хитроумной котоловушки (подробнее)