Часы за миллион и золото: На VIP-пляже Евпатории обокрали девушку

На евпаторийском пляже «Лазурный берег» двое парней ограбили отдыхающую из Симферополя. У девушки стащили два мобильных телефона, наручные часы, несколько ювелирных изделий и наличные деньги. Добыча воров потянула на 1 миллион 340 тысяч рублей.

Как стало известно КП-Крым, все произошло около одного из бунгало на VIP зоне пляжа. Ценные вещи, деньги и драгоценности лежали в женской сумочке, которую и умыкнули двое жителей Сакского района.

В ту ночь воры разжились на «iPhone XS», «iPhone 7+», женские наручные часы фирмы Audemars Piguet, цепочку, кулон и крестик из золота, а также на 10 тысяч рублей наличными. Прихватили и документы.

Оригинальные часы стоят больше одного миллиона рублей

Интересно, что только одни часы 29-летней Ирины стоят около миллиона рублей.

Преступниками оказались двое безработных из села Уютное Сакского района. После беседы с полицией один из них написал явку с повинной.

Два мобильных телефона правоохранители нашли у скупщика краденного, которому один из двадцатилетних парней и продал добычу.

Теперь крымчан ждет до двух лет тюрьмы: против них возбуждено уголовное дело по статье «кража».

А вот девушка 1990 года рождения отказалась откровенно общаться с полицейскими и даже не стала сообщать им свое место работы. Откуда у молодой жительницы Симферополя берутся деньги на дорогие вещи правоохранителям остается только догадываться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алупке ограбили АЗС: связали сотрудника и унесли выручку

Преступники напали на бензоколонку ночью (подробнее).

Ограбили среди бела дня: Налетчики в медицинских масках связали скотчем хозяев и обчистили квартиру

Грабители вынесли дорогие телефоны и часы с бриллиантами (подробнее).

Ограбление в Симферополе: Облил жидкостью сотрудников офиса и угрожал поджечь

В преступлении подозревают любителя игровых автоматов [видео] (подробнее).