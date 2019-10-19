2019-10-19T13:03:19+03:00
Происшествия

Часы за миллион и золото: На VIP-пляже Евпатории обокрали девушку

Еще у 29-летней жительницы Симферополя умыкнули наличные и смартфоны
Никита ПОЛЬКО
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Все произошло около одного из бунгалоВсе произошло около одного из бунгалоФото: "КП" Архив
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На евпаторийском пляже «Лазурный берег» двое парней ограбили отдыхающую из Симферополя. У девушки стащили два мобильных телефона, наручные часы, несколько ювелирных изделий и наличные деньги. Добыча воров потянула на 1 миллион 340 тысяч рублей.

Как стало известно КП-Крым, все произошло около одного из бунгало на VIP зоне пляжа. Ценные вещи, деньги и драгоценности лежали в женской сумочке, которую и умыкнули двое жителей Сакского района.

В ту ночь воры разжились на «iPhone XS», «iPhone 7+», женские наручные часы фирмы Audemars Piguet, цепочку, кулон и крестик из золота, а также на 10 тысяч рублей наличными. Прихватили и документы.

Оригинальные часы стоят больше одного миллиона рублей

Оригинальные часы стоят больше одного миллиона рублей

Интересно, что только одни часы 29-летней Ирины стоят около миллиона рублей.

Преступниками оказались двое безработных из села Уютное Сакского района. После беседы с полицией один из них написал явку с повинной.

Два мобильных телефона правоохранители нашли у скупщика краденного, которому один из двадцатилетних парней и продал добычу.

Теперь крымчан ждет до двух лет тюрьмы: против них возбуждено уголовное дело по статье «кража».

А вот девушка 1990 года рождения отказалась откровенно общаться с полицейскими и даже не стала сообщать им свое место работы. Откуда у молодой жительницы Симферополя берутся деньги на дорогие вещи правоохранителям остается только догадываться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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