Я тебя не скоро позабуду: В Евпатории на туристов рухнул потолок хостела

Семья Трубецких отдыхала в Евпатории с двумя малолетними детьми.

- Все случилось в ночь с 9 на 10 октября. Перед самым возвращение домой нам пришлось снять номер-люкс в хостеле «Малибу», - рассказывает КП-Крым Алексей Трубецкой. – На улице +10 градусов, а номер выстужен. Администратор объяснила: холодно потому, что мало гостей. И сказала, что для обогрева можно использовать кондиционер.

Алексей и Екатерина включили кондиционер, номер чуть прогрелся и они легли спать. Глава семьи устроился на раскладушке, а жена с детьми на двуспальной кровати.

Все уже сладко спали, когда в половину двенадцатого ночи раздался грохот.

Малыши очень сильно напугались. Фото: кадр видео

- Сверху упало что-то огромное. Первая мысль - упал кондиционер! - припоминает Алексей. - Вскочили, щелкнули выключатель, а на кровати лежит огромный кусок штукатурки.

Испуганные люди выскочили в холл, бросились к администратору, но нашли только охранника.

- Это первый хостел, который я встречал за свою жизнь, где ночью нет никого из сотрудников зоны ресепшн! – недоумевает Алексей Трубецкой. – Но когда связались с администратором, то были, мягко говоря, удивлены ее реакцией. Она заявила, а «что до утра нельзя потерпеть?».

Но администратор все-таки вняла голосу разума, приехала в хостел и переселила семью в другой номер.

- Мы попросили, чтобы утром с нами связался администратор или руководство хостела, чтобы уладить инцидент, - говорит челябинец. - Особых требований не выставляли, просто посчитали, что нам должны принести извинения за доставленные неудобства и компенсировать деньги за номер.

Но как бы не так: сотрудники хостела в «обвале» обвинили самих же постояльцев, потому что те включили кондиционер на 30 градусов.

-10 октября поздно вечером мы уехали из гостиницы, так и не дождавшись какой-то конструктивной реакции от руководства «Малибу». Единственным человек, кто к нам по-человечески отнесся - охранник, - говорит Алексей Трубецкой. - Уже когда мы вернулись в Челябинск с нами связался один из владельцев хостела, принес извинения и компенсировал переводом на карточку проживание. На мой взгляд конфликт исчерпан. Ведь ни жена, ни дети не получили никаких травм.

- Инцидент исчерпан, - заверили КП-Крым в хостеле «Малибу». – Мы связались с гостями из Челябинска и решили все вопросы. Не отрицаем, действительно происшествие имело место, но в номере упал не потолок, а слой краски и никто не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Случай на отдыхе в Евпатории: Туриста ранил скат-хвостокол

Молодому мужчине пришлось вызывать «Скорую помощь» [подробнее]

Пожар в гостинице Евпатории: пострадали 5 туристов, трое в реанимации

Всего спасатели эвакуировали 30 человек [подробнее]