Что изменилось в Керченской горбольнице после трагедии в колледже

Продолжение. Часть 1 - Керченский политехнический колледж.

«Комсомолка» продолжает разбираться, извлекли ли на полуострове уроки из трагедии в Керченском политехническом колледже. 18-летний студент Владислав Росляков взорвал в учебном заведении бомбу и устроил стрельбу. В итоге 20 человек погибли, более 50 – получили ранения различной степени тяжести. Всех пострадавших в первые минуты после трагедии принимала Керченская горбольница №1.

Главврач Марат Еникеев рассказал «КП-Крым», как медики справились с этим и какие выводы сделали в итоге.

ВСЕ, КТО НЕ БЫЛ НА СМЕНЕ, ПРИЕХАЛ ПОМОГАТЬ

- Колоссальный поток больных одномоментно. Такого массового поступления в течение короткого времени еще не было, мы приняли 52 человека, насколько я помню. В первые минуты испытали шок, но удалось быстро организовать работу.

Врачи отозвались, которые не были на смене. И не только врачи, а медсестры, санитарки – все приехали помогать. Даже те, кто уже не работает: вышли на пенсию, уволились. И из Ленинского района приехали на помощь. Поэтому удалось быстро развернуть операционную, оказать помощь.

У нас прямо рядом с колледжем есть здание нашей больницы, там оказывали первую помощь тяжелым больным, а еще детям, которые смогли туда добежать. Весь коллектив сработал слаженно.

Такого количества больных одновременно, как 17 октября 2018 года, отделение еще не виделоФото: Анастасия ЖУКОВА

БОЛЬНЫХ ПОДНИМАЛИ НА РУКАХ

- «Скорых» не хватало, доставляли больных попутным транспортом: маршрутки, легковые, грузовики, которые оказывались рядом. Люди сами останавливались, мы даже не просили.

Привозили девочек и мальчиков с рваными минно-взрывными ранениями, оторванными руками и ногами. Мы врачи гражданские, никогда с этим не сталкивались. Конечно, все знают, что нужно делать, но в таком количестве с подобными травмами никогда не сталкивались. Это уже военно-полевая хирургия.

Да, бывает, что иногда люди ищут артефакты, находят бомбы времен войны, подрываются на них. Но это единичные случаи, а тут… После этого мы отправили врачей на обучение, на конференции были в Санкт-Петербурге.

В больнице на тот момент работал один лифт, а операционные находились на шестом и третьем этажах, так что часть больных приходилось поднимать на руках. Это делали ребята из медучилища, административно-хозяйственная служба (АХЧ).

ОБОРУДОВАНИЕ ПРИВОЗИЛИ ИЗ ДРУГИХ БОЛЬНИЦ

- Сотрудники службы АХЧ доставляли из других больниц переносные рентген-аппараты, чтобы быстро обследовать пациентов. Это сделали в течение часа. Другие больницы давали нам свои аппараты искусственной вентиляции легких, потому что у нас не было нужного количества на такой объем больных.

Сразу же откликнулся Краснодарский край. Приехали врачи с Тамани, из Темрюка, Новороссийска, даже «скорая» прибыла. Чуть позже – Симферополь.

Запасов перевязочного материала и крови хватило, станция переливания крови, служба доставки сработали хорошо, накладок не было. Но очень приятно, что люди откликались и предлагали помощь. Приехал хозяин какой-то аптеки, привез бинты, шприцы. Просто бросил в коридоре, не представился, сказал, что ничего не надо и уехал. До сих пор не знаем, как его зовут, кто это был.

НАБОРЫ ДЛЯ МАРКИРОВКИ БОЛЬНЫХ БЕЗ СОЗНАНИЯ

- После этого мы усовершенствовали свою систему приема и сортировки больных. Раньше мы принимали максимум 8-9 человек с травмами – в основном, после ДТП на федеральной трассе. А здесь – более 50 человек. Люди неизвестные, без сознания, назвать себя не могут, документов нет.

У нас и раньше были специальные бирки для маркировки таких пациентов, а теперь система стала еще лучше: прямо в приемном покое лежат готовые наборы с бирками на руки и на ноги. Сразу ясно, где, что, какого цвета, какой номер, все привязывается к истории болезни. Все врачи прошли дополнительное обучение.

Сейчас в горбольнице - капитальный ремонтФото: Анастасия ЖУКОВА

ВМЕСТО ПЯТИ ВХОДОВ - ОДИН

- Совместно с Минздравом у нас прошли штабные учения на случай ЧС, написан целый отчет. После этого нас проверяли силовики, антитеррористическая безопасность. Оставляли сумку, засекали время, когда на нее отреагируют.

Меры безопасности теперь тоже усиливаем. Сложности есть, у нас целых пять входов. Но сейчас идет капитальный ремонт, разделим больных на два потока – экстренный через «скорую» и плановый. После ремонта будет будет работать только один центральный вход с охраной и рамкой.

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