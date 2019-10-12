«Выжили ее»: Мать «керченского стрелка» сменила фамилию и переехала

Мать «керченского стрелка» Владислава Рослякова Галина сменила фамилию и съехала со своей съемной квартиры.

- Фамилию поменяла. На девичью, вроде. И переехала. Куда – не знаем, - рассказали КП-Крым соседи.

Связь с родственниками по линии бывшего мужа Галина не поддерживает. Со съемной квартиры, где они раньше жили вместе с сыном Владом, она давно съехала.

- Конечно, уехала. Выжили ее просто, - призналась КП-Крым одна из соседок. - Хотя ничего о ней плохого сказать не могу, нормальная, приличная женщина.

В этом доме до трагедии жил Владислав Росляков и его мамаФото: Анастасия ЖУКОВА

В квартире, где раньше жили Росляковы, теперь уже новые люди. О том, кто раньше занимал эти квадратные метры, они узнали уже после того, как обосновались на новом месте.

- Понятия не имела, что они здесь жили. Увидела объявление, квартиру сдавали недорого. А уже здесь, как заехали, соседи рассказали, - сказала КП-Крым керчанка, которая теперь занимает с детьми печально известное жилище.

Отца, Игоря Рослякова, выписали из психиатрической больницы, где он проходил лечение. Он не работает, получает пенсию по инвалидности: задолго до трагедии получил черепно-мозговую травму.

- А недавно его избили и ограбили, - говорят соседи. – Забрали деньги, еду даже из холодильника вытащили. Один из них вроде был родственником кому-то из погибших.

На улице Игорь Росляков практически не показывается.

Напомним, в прошлом году 18-летний студент Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, а затем покончил жизнь самоубийством. 20 человек погибли сразу, еще один преподаватель – скончалась почти год спустя после длительного лечения.

«Керченского стрелка» кремировали, похоронили в безымянной могиле.

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