В политехе не стали восстанавливать буфет, где "керченский стрелок" взорвал бомбу

СЕГОДНЯ 20:33 2019-10-12T20:33:52+03:00

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На месте буфета, где произошел взрыв, в Керченском политехническом колледже оборудовали гардероб.

- Отремонтировали весь первый этаж: стены оштукатурили «короедом», окна поставили. А там, где раньше был буфет, сделали гардероб. Мы новую столовую оборудовали в корпусе, в этом буфете теперь нет никакой надобности, - рассказал КП-Крым исполняющий обязанности директора Керченского политехнического колледжа Денис Колесник.

Именно здесь прогремел взрыв 17 октября 2018 годаФото: Анастасия ЖУКОВА

Теперь в корпус можно попасть только через главный вход, установлены современные охранные комплексы. Все остальные двери, в том числе и та, через которую зашел вместе с ружьем и самодельными взрывными устройствами Владислав Росляков, открываются только изнутри: через них можно эвакуироваться, но снаружи никто не войдет.

Напомним, главный корпус политеха пострадал от взрыва самодельного устройства, которое пронес и активировал 18-летний студент Владислав Росляков. На восстановление здания государство выделило 9 миллионов рублей. Еще 188 потратят на полный капитальный ремонт колледжа.

ИСТОЧНИК KP.RU