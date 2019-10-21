Есть проблема: Жителям Симферополя досаждают вонючие мусорные баки

В тридцати метрах от торца 10-этажки на улице Севастопольской 41/6, Симферополя, действует площадка для сбора мусора.

Мусорная площадка одна, а домов много.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Честно говоря мы особо и не замечали, что у нас под боком стоят контейнеры для сбора отходов, пока неподалеку не возвели новый микрорайон «Владоград», - рассказали КП-Крым жители дома. – Вот тогда проблемы и посыпались, как из рога изобилия, мало того, что тихая внутридомовая дорога превратилась в оживленную трассу, так жители нового района весь свой мусор вывозят в одну единственную контейнерную площадку. Отходов много, а баков всего шесть. В итоге контейнера всегда переполнены, мусор разлетается по округе. Запах же стоит жуткий – нельзя окно открыть!

Действительно неприглядная картина. КП-Крым решила узнать, кто может помочь жителям многоэтажки.

РЕГОПЕРАТОР ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

- Наши функции погрузка и вывоз мусора, - сообщили КП-Крым в ГУП РК «Крымэкоресурсы». - Организация, обслуживающая дом или в чьем ведении находится земельный участок, должна обратиться к нам с заявлением о том, что нужно увеличить количество контейнеров или площадок для сбора мусора. Количество рейсов по вывозу мусора тоже может быть пересмотрено после такого обращения. Так же мы проводит плановую санитарную мойку контейнеров и площадок для мусора. Но машина для мойки у нас одна и поэтому проводим платные внеплановые выезды по заявкам организаций, которые обслуживают многоэтажные дома.

МЭРИЯ СИМФЕРОПОЛЯ

В пресс-службе администрации Симферополя с КП-Крым поделились своим видением ситуации: - Частоту вывоза мусора регулирует «Крымэкоресурсы», который отвечает за сбор и мусора, получая за эту услугу соответствующую оплату. Сами контейнерные площадки находятся на балансе администрации города. Если возникла нужда в организации дополнительной контейнерной площадке для ТКО, то сами собственники или обслуживающая организация должна подать заявление в Департамент городского хозяйства, где и будет рассмотрена возможности ее устройства.

ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ДОМ КОМПАНИЯ

Десятиэтажку на Севастопольской 41/6 обслуживает МУП «Центральный Жилсервис».

- По закону мы отвечаем за 10-метровую зону вокруг контейнерной площадки, которую наши сотрудники ежедневно подметают, не заходя во внутрь, - объяснили в отделе по санитарному содержанию. – Стихийный навал мусор убирает «Крымэкоресурсы». Эта организация должна содержать площадку в соответствующем санитарном состоянии, обеспечивая своевременный вывоз мусора по мере наполнения баков. Администрация города же отвечает за технической состояние площадки и контейнеров.

ЖКХ КОНТРОЛЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Общественники тоже в курсе мусорной проблемы.

-За дислокацию и организацию площадок для сбора мусора отвечает администрация Симферополя. Они должны принять все необходимые меры, чтобы решить проблему с переполненными контейнерами, - рассказал КП-Крым Анатолий Петров, директор АНО «ЖКХ Контроль Республики Крым». – Жителям нужно обратиться в департамент городского хозяйства с подробным описанием своих проблем, все нужно прописать по пунктам, детально. Что касается мойки баков, то этим должен заниматься их собственник. Если контейнеры принадлежат Симферополю, то городская администрация заключает договор на санитарное обслуживание с ГУП РК «Крымэкоресурсы». Например, таким образом баки уже помыли в Евпатории.

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