2019-11-06T11:12:13+03:00
Происшествия

20 тысяч долларов за лояльность суда: В Крыму поймали адвоката-взяточника

Члена адвокатской палаты Крыма обвиняют в мошенничестве [видео]
Надежда ДАЦЮК
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Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
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Члена адвокатской палаты Крыма подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, адвокат встретился с представителем обвиняемого в кафе и сказал, что может повлиять на решение Ялтинского городского суда. Судья якобы назначит минимальное наказание по статье, по которой обвиняют подследственного.

Адвокат хотел получить 20 тысяч долларов, которые он якобы передаст должностным лицам УМВД по Ялте и судье Ялтинского горсуда Крыма. Никаких возможностей повлиять на решение суда у юриста не было, однако он убедил представителя обвиняемого в том, что действительно сможет «решить вопрос».

Через несколько дней адвокат получил от представителя обвиняемого 12,5 тысяч долларов. С поличным его задержали бойцы спецподразделения УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Задержание Члена адвокатской палаты Крыма в Ялте.Видео: УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

К задержанному применяется особый порядок производства, поэтому дело против него возбуждал лично исполняющий обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев. Адвокату готовятся предъявить обвинение по части 3 ст. 30 и части 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Адвокату готовятся предъявить обвинение, он предстанет перед судом. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СКР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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