По Крымскому мосту проехали 8 миллионов легковушек, автобусов и грузовиков

Автодорожная часть Крымского моста запущена в эксплуатацию 16 мая 2018 года. За полтора года, что прошли со дня запуска по мосту проехали 8 миллионов автомобилей. Кроме вездесущих легковушек, которым конечно же принадлежит пальма первенства, через Керченский пролив с одного берега на другой проехали 103 тысячи автобусов и 795 тысяч грузовых машин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/741590" frameborder="0"></iframe> Крымский мост.Видео: инфоцентр "Крымский мост"! другой источник

Причем движение на материк и в Крым практически равнозначно.

- Поток на полуостров менее чем на 1 процент превысил таманский и составил 4,034 млн машин, - сообщает пресс-служба инфоцентр «Крымский мост».

Пик пришелся на августе этого года: 1 миллион автомобилей. А 12 августа родился «суточный» рекорд пришелся на 12 августа: 35 989 машин за 24 часа.

Эксперты выяснили, что чаще всего путешествие через пролив совершают жители Крымского полуострова и Краснодарского края.

Не обделяют своим вниманием Крымский мост автолюбители из Москвы, Подмосковья, Питер, Ставрополья, Ростовской, Волгоградской, Воронежской, Самарской, Калужской и Ленинградской областей.

Так же аналитики подсчитали, что автовладельцы и перевозчики, благодаря Крымскому мосту, заменившему им паромную переправы сэкономили около 26 миллиардов рублей. Ведь им за поездку на пароме пришлось бы отдать 1,5 до 19,5 тысяч рублей в зависимости от типа и габаритов автомобиля.

CПРАВКА «КП

Трасса по Крымскому мосту – это участок федеральной автомобильной дороги А-290 км 141 - км 160. За дорогу отвечает Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог» Тамань» Росавтодора. Четыре полосы движения позволяют пропускать 40 тысяч автомобилей в сутки. На мосту нельзя останавливаться и ехать со скоростью свыше 90 км/ч.

КСТАТИ

Не за горами и открытие железнодорожной части моста. Министерство транспорта РФ уже определило, что перевозить по Крымскому мосту доверят компании «Гранд Сервис Экспресс». Первые поезда из Крыма на материк и обратно поедут уже в декабре 2019 года. Известный и первые маршруты: «Москва – Симферополь» и «Санкт-Петербург – Севастополь».

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