2019-11-03T09:06:12+03:00
Общество

Когда потеплеет в ноябре 2019: Синоптики назвали дату возвращения бабьего лета в Крым

Ночные заморозки прекратятся, днем столбик термометра поднимется выше +20°
Галина КОВАЛЕНКО
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Скоро снова будет бабье лето.Скоро снова будет бабье лето.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Зябко. Длинные ноябрьские выходные начались с ночных заморозков.

Крымские синоптики сообщили КП-Крым, что в Нижегорском районе столбик термометра опустился ниже - 9 градусов, тогда как на Ай-Петри показал - 7°.

Неужели такая освежающая погодка будет все выходные?! Ведь свободное время большая часть детей и взрослых любит проводить на свежем воздухе, благо, что на полуострове много красивых мест. Но какой лес или море, когда на улице такая холодина, вот и праздничные дни, как будни - телевизор, да и интернет.

- Уже поздняя осень, последний месяц – ноябрь, - напомнил КП-Крым дежурный синоптик Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - В воскресенье полуостров будет еще находится в юго-западной части уходящего холодного антициклона. Хотя уже начнет потихоньку теплеть. И в понедельник, 4 ноября, воздух днем прогреется до 19…+21°.

Тенденция к потеплению будет сохраняться всю неделю.

- На Крымский полуостров снова вернется бабье лето, - сообщил специалист. – Во вторник, 5 ноября будет еще теплее. Пройдет небольшой дождь, но конечно же хотелось, чтобы осадки были посущественнее, ведь в октябре-ноябре происходит закладка почек под будущий урожай.

Синоптик отметила, что нынешняя сухая осень может неблагоприятно повлиять на будущий урожай. Сухая земля не позволяет укорениться озимым зерновым культурам. Тормозится и развитие плодоягодных культур, что грозит существенными потерями сельхозпроизводителям.

Метеорологи считают, что в ближайшие время небо над Крымским полуостровом не затянется тучками и не хлынут дожди, то не уродят яблоки, груши и другие культуры, за исключение тех, хозяйств, где организовали их полив.

Скупой на осадки сентябрь и октябрь плохо сказались на настроении любителей "тихой охоты": грибов в Севастополе и Крыму выросло не очень много.

А зимушка-зима, напоминаем, уже дала о себе знать весьма серьезно: в Крыму 31 октября выпал первый снег. Соцсети крымских пабликов заполонили фотографии и видео симпатичных, но холодных снежинок, которые быстро растаяли без следа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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