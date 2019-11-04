Просто так не отдадим: В Крыму назвали условие возвращения украинских кораблей

- Барахло незалежной - два катера с пулеметами и буксир преклонного возраста - можно вернуть в обмен на достаточно новые, коммерчески успешные российские суда, которые стоят арестованные в украинских портах, - считает Владимир Джаралла, крымский политолог.

Ранее МИД Украины направил ноту в российский МИД о возвращении кораблей, задержанных в Керченском проливе. В Киеве заявили, что готовы забрать эти суда и затем выяснить, не ремонтировали ли их, чтобы скрыть следов обстрела.

Украинские корабли опасно маневрировали и не подчинялись требованиям российских властей. Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

- Украина должна признать неправомерность своих действий и нарушение тех норм и правил, которые существуют в Керченском проливе с того времени, как Крым вошел в состав Российской Федерации, - выразил свое мнение Денис Батурин, политолог, член общественной палаты РК. - Это была провокация.

Эксперт отметил, что российская сторона, задерживая военные суда, основывала свое решение и на договоренностях, что существовали раньше: Азовское море и Керченский пролив являются водами, совместно используемыми как Украиной, так и Россией. Значит каждая из сторон должна соблюдать сложившиеся нормы и правила, в частности: уведомление одной стороной другой о прохождении судов, тем более военных.

- Что касается повреждений, то пусть себе выясняют и расследуют на здоровье. Это просто их больные фантазии и попытка создания нездоровой сенсации, - подчеркнул Денис Батурин. - Есть видеозапись, на которой зафиксированы все нюансы задержания и последующих действий нашей стороны.

Напоминаем, что в конце ноября 2018 года три корабля украинских военно-морских сил, нарушив российскую границу, направились к Керченскому проливу. Корабли не реагировали на требование российских пограничников, из-за чего были задержаны вместе с экипажами.

Украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» доставили в порт Керчь. Их пришвартовали в районе Генмола.

В Киевском районном суде Симферополя морякам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу и отправили в столичное СИЗО.

Моряков-нарушителей 7 сентября передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

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