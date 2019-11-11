В Крыму на 45 дней приостановят работу нефтебазы в Ленино
В Крыму на 45 дней введут ограничения на работу нефтебазы, расположенной в жилом районе райцентра Ленино.
- Такое решение приняла межведомственная комиссия при Совете министров РК, которую создали для урегулирования экологической ситуации в Ленино, - сообщил КП-Крым Сергей Яковенко, активист общественного движения «Гражданская Палата Ленинского района РК».
На приостановку работу Семиколодезянской нефтебазы собираются потратить семь дней. В ближайшее время планируется разработать комплексный план, в котором будет по пунктам расписано, что нужно сделать для модернизации компании, чтобы она соответствовала технологическим нормам. Главная цель реконструкции – повысить экологичность производства.
- Постановление принято по взаимному согласию, - рассказал КП-Крым Сергей Яковенко. – Руководство нефтебазы решило пойти на такой шаг, не дожидаясь административных и судебных решений.
Приостановка работы Семиколодезянской нефтебазы – это победа общественных сил райцентра, которые обнародовали проблему через социальные сети и средства массовой информации. Были так же сделаны многочисленные запросы и обращения в надзорные органы и региональное правительство.
В свое время Андрей Хорошилов, гендиректор Семиколодезянской нефтебазы ООО «БК-Терминал» заявил КП-Крым, что нет причин для беспокойства и тревоги: В Ленино хорошо и свежо!
Жители поселка Ленино, расположенного на востоке Крымского полуострова около трех лет страдают от ядовитых испарений, которыми загрязняет окружающую среду Семиколодезянская нефтебаза.
Заброшенная при Украине нефтебаза заработала в 2016 году. Предприятие стало основным поставщиком дизельного топлива, бензина и других горюче-смазочных материалов для транспорта и спецтехники, занятых на возведении федеральной автотрассы Таврида. Стройка масштабная и соответственно объемы ГСМ, которые проходят через нефтебазу в Ленино нешуточные.
Крым: В Ленино плохая экология.Жители поселка городского типа Ленино считают, что за последнее время в поселке стало невозможно жить из-за вредных выбросов. Видео: Сергей Яковенко! другой источник
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ИСТОЧНИК KP.RU