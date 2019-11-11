2019-11-11T12:09:47+03:00
Общество

В Крыму на 45 дней приостановят работу нефтебазы в Ленино

Предприятие серьезно вредит экологии [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Жители Ленино борются за право дышать чистым воздухом. Фото: Сергей ЯковенкоЖители Ленино борются за право дышать чистым воздухом. Фото: Сергей Яковенко
Изменить размер текста:

В Крыму на 45 дней введут ограничения на работу нефтебазы, расположенной в жилом районе райцентра Ленино.

- Такое решение приняла межведомственная комиссия при Совете министров РК, которую создали для урегулирования экологической ситуации в Ленино, - сообщил КП-Крым Сергей Яковенко, активист общественного движения «Гражданская Палата Ленинского района РК».

На приостановку работу Семиколодезянской нефтебазы собираются потратить семь дней. В ближайшее время планируется разработать комплексный план, в котором будет по пунктам расписано, что нужно сделать для модернизации компании, чтобы она соответствовала технологическим нормам. Главная цель реконструкции – повысить экологичность производства.

- Постановление принято по взаимному согласию, - рассказал КП-Крым Сергей Яковенко. – Руководство нефтебазы решило пойти на такой шаг, не дожидаясь административных и судебных решений.

Приостановка работы Семиколодезянской нефтебазы – это победа общественных сил райцентра, которые обнародовали проблему через социальные сети и средства массовой информации. Были так же сделаны многочисленные запросы и обращения в надзорные органы и региональное правительство.

В свое время Андрей Хорошилов, гендиректор Семиколодезянской нефтебазы ООО «БК-Терминал» заявил КП-Крым, что нет причин для беспокойства и тревоги: В Ленино хорошо и свежо!

Жители поселка Ленино, расположенного на востоке Крымского полуострова около трех лет страдают от ядовитых испарений, которыми загрязняет окружающую среду Семиколодезянская нефтебаза.

Заброшенная при Украине нефтебаза заработала в 2016 году. Предприятие стало основным поставщиком дизельного топлива, бензина и других горюче-смазочных материалов для транспорта и спецтехники, занятых на возведении федеральной автотрассы Таврида. Стройка масштабная и соответственно объемы ГСМ, которые проходят через нефтебазу в Ленино нешуточные.

Крым: В Ленино плохая экология.Жители поселка городского типа Ленино считают, что за последнее время в поселке стало невозможно жить из-за вредных выбросов. Видео: Сергей Яковенко! другой источник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дышать невозможно, болит голова»: Жители Ленино задыхаются от выбросов нефтебазы

Огромные резервуары с ГСМ расположены в жилом районе (подробнее)

В Крыму создадут рабочую группу для решения проблемы нефтебазы в Ленино

В правительстве встали на сторону местных жителей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Директор НМИЦ профилактической медицины Минздрава России Оксана Драпкина: Позитивный настрой полезен для здоровья
Эксперт рассказала «КП» об особенностях диспансеризации людей старшего возраста, о самых распространенных возрастзависимых заболеваниях в нашей стране и о правилах, которые помогают сохранить здоровье
Артем Шейнин: Может, у Галкина проблемы с цензурой в программе «Лучше всех» — так пусть расскажет, а надо мной цензуры нет!
Известный политобозреватель Первого канала дал комментарий «КП» по поводу пародии на него, показанной популярным юмористом в Новосибирске
Новости 24
В Минобразе Крыма не подтвердили отставку Натальи Гончаровой
Житель Симферополя организовал у себя дома притон для наркоманов
Вице-премьер Крыма рассказал, какие изменения ждут республику после запуска ж/д сообщения
Ученые Крымского федерального университета изучат пещеры Турции
Аксенов анонсировал выделение дополнительных средств на ремонт крымских дорог
В Крыму на выходных зафиксировали температурный рекорд
Под Коктебелем разбился парапланерист
Из-за аварии на выходных без света остались несколько крупных городов Крыма
Грядет масштабная «отключка»: В Симферополе 12 и 13 ноября частично не будет воды
На первые поезда из Крыма продали 12 тысяч билетов
«Нужно добиваться, чтобы зашевелились»: В Керчи недовольны затягиванием сдачи миниатюры Крымского моста
В Симферополе 11 ноября частично пропадет свет
Погода в Крыму на 11 ноября: без осадков и тепло до +23
Уже в этом году в Севастополе начнут проводить лучевую терапию
Ялтинец попросил прохожего помочь ему угнать чужую машину
В Крыму нашли 11 авиабомб
В Крыму засуха: пересохли реки, обмелели водохранилища