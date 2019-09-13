«Дышать невозможно, болит голова»: Жители Ленино задыхаются от выбросов нефтебазы
На западе Крымского полуострова явно обозначилась экологическая проблема, которая касается жителей поселка городского типа Ленино. Правительство региона уже собралось взять ситуацию под контроль.
- В Ленино планируется провести проверку совместно с Керченской природоохранной прокуратурой и Роспотребнадзором, - сообщили «КП»-Крым» в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.
«ЗА ДЕТЕЙ СТРАШНО»
Судя по тревожным сообщениям жителей Ленино, заполонившим соцсети, обстановка там аховая.
- За детей очень страшно, сейчас каждый второй - аллергик. Мои сидят на таблетках от аллергии, а иначе задыхаются, - делится Виктория Фаевская. - Да и у самих удушье и горечь какая-то во рту. Просто жуть!
- Головная боль, от которой даже таблетки не помогают, просто на ровном месте: давление в норме, температуры нет, - пишет Яруся Нечетелюк.
- На окнах и на машинах сажа, которую очень трудно отмыть. Но чем мы тогда дышим?! - вопрошает Нина Чимарева.
В своих недомоганиях жители Ленино обвиняют Семиколодезянскую нефтебазу, где хозяйничает ООО «БК-Терминал».
Крым: В Ленино плохая экология.Жители поселка городского типа Ленино считают, что за последнее время в поселке стало невозможно жить из-за вредных выбросов. Видео: Сергей Яковенко! другой источник
- Нефтехранилище находится чуть ли не в центре поселка, - рассказал «КП»-Крым» Сергей Яковенко, активист общественного движения «Гражданская Палата Ленинского района РК». – Предприятие давно уже работает, но проблемы начались около года тому назад, когда новый собственник значительно увеличил мощность сливо-наливной эстакады, где проходит слив и залив нефтепродуктов. И сейчас воздух в окрестностях постоянно загрязняется какими-то веществами: пахнет и сероводородом, и битумом, и асфальтом, и мазутом, и еще непонятно чем. Взрослые и дети жалуются на плохое самочувствие, но местные власти не в силах что-то изменить, поэтому мы написали обращение в прокуратуру.
Яковенко поясняет, что раньше санитарная зона для нефтебазы, как для объекта химической промышленности, была установлена в радиусе 100 метров до жилой застройки. В настоящее время требования таковы, что до жилья должно быть не менее полукилометра.
- На деле в этой пятисотметровой зоне сегодня находится детский сад, жилые пятиэтажки и даже местная прокуратура, - отмечает активист. – Нужно принимать срочные меры, чтобы защитить людей, но пока никто ничего не делает.
«В ЛЕНИНО ХОРОШО И СВЕЖО»
Руководитель нефтебазы считает, что причин для паники нет.
- Вы же понимаете, что вся эта информация появилась перед выборами, авторы скорее всего претендовали на какие-то места в органах, - рассказывает «КП»-Крым» Андрей Хорошилов, гендиректор Семиколодезянской нефтебазы ООО «БК-Терминал» - Мы постоянно проходим контроль и сдаем анализы воздуха на ПДК. А это достаточно дорогостоящее мероприятие. Если вы посмотрите карту, то увидите, что нефтебаза находится не в центре Ленино, а на окраине, в промзоне. Наша компания имеет прямое отношение к строительству федеральной трассы Таврида – мы ведем поставки ГСМ для техники, которая там работает. Я сейчас нахожусь в Москве, но пару недель назад был в Ленино, и ничем там не пахнет – мне там хорошо и свежо.
«ЗАКРЫТЬ НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ, НО ПОРЯДОК НУЖНО НАВОДИТЬ»
- В прошлом году жители Ленино пожаловались на запах сероводорода, и я встречался с руководством нефтебазы. Мне пообещали заняться решением проблемы, - рассказал «КП»-Крым» Константин Бахарев, депутат Госдумы РФ . – Затем обстановка нормализовалась, если судить по отсутствию обращений от граждан. Но недавно на встрече с жителями райцентра снова прозвучали претензии в адрес нефтебазы. Да и я сам почувствовал, что в поселке пахнет сероводородом. Моя позиция однозначная – проблему нужно решать. Нельзя, чтобы нефтебаза находилась в центре большого поселка. Это не киоск с пирожками и так просто закрыть ее не получиться, но порядок нужно наводить.
Напоминаем, что на Крымском полуострове из-за вредных выбросов, в городе Армянске и его окрестностях объявили ЧС - такое решение было принято в 2018 году. Причиной экологического коллапса стал кислотонакопитель завода "Крымский титан", куда сбрасывались отходы химического производства. Атмосферу от вредных испарений защищала вода, но жара иссушила кислонакопитель и жители начали страдать от ядовитых примесей в воздухе.
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ИСТОЧНИК KP.RU