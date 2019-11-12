Спасенных от смерти медведей из Самары потеряли в Крыму

Самарские волонтеры взывают к общественности, прокурорам и ветеринарам: привезенные в Крым полтора года назад медведи из брошенного цирка-шапито исчезли из медиа-пространства.

Руководитель инициативной группы по спасению животных Ангелина Гриневич подозревает сафари-парк «Тайган» в сокрытии информации. Руководство зоопарка уверено – Ангелине не хватает внимания к своей персоне и зоозащитной деятельности.

ЖИЛИ НА СТОЯНКЕ

История с хищниками началась в марте прошлого года. На окраине Самары нашли четырех брошенных медведей: 23-летнего гималайского медведя Фиму, бурых 5-летнего Гришу и трехлеток Тиму и Тишу.

Медведи оказались цирковыми и принадлежали дрессировщику Александру Жвакину. На стоянке их оставили на зиму – на передержку. Под нажимом общественности хозяин животных передал их в собственность Ангелины Гриневич. Причем за Фиму пришлось вносить выкуп из собранных пожертвований – хозяин хотел его продать

Приютить медведей согласился сафари-парк львов «Тайган», что в крымском Белогорске. Опыт содержания косолапых у «Тайгана» имеется. Там собрана коллекция более чем из 30 животных для будущего парка медведей и тигров в Инкермане. Но уже как 5 лет этот проект остается в планах, а хищники продолжают жить в вольерах на недоступной для гостей части сафари-парка.

После переезда медведей в Крым, на который по словам Гриневич неравнодушные граждане собрали 200 тысяч рублей, участие волонтеров в жизни хищников прекратилось.

ДОШЛИ ДО ПРОКУРОРА

- Животные сняты с экспозиции, проживают на закрытой охраняемой территории, где запрещена работа даже пресс-службы парка, - утверждает самарская зоозащитница в видеообращении на своей странице во ВКонтакте.

- Бесконечному пониманию обременительной для сотрудников парка работы настал конец. Обстоятельства такого рода секретной деятельности с животными внутри парка мне, к сожалению, не известны. Я прошу прощения у людей, кто искренне переживал, принимал участие и до сих пор не забывает про Фиму, Гришу, Тиму и Тишу – четырех самарских медведях, переданных в парк львов «Тайган».

Девушка собирает подписи под обращением к прокурору Крыма и в Госкомветеринарии республики с просьбой провести проверку соблюдения действующего законодательства в отношении руководства «Тайгана».

По данным зоозащитницы, через месяц после переезда в Крым умер гималайский медведь Фима, а к настоящему моменту в живых остались всего двое хищников.

Вот только о том, что дни Фимы сочтены, Гриневич было хорошо известно. По приезде в «Тайган» медведя обследовали, и гематома на голове животного оказалась раковой опухолью на половину черепа – оперировать было поздно. Фиму досматривали до последнего но, как говорила сама Анастасия, «онкология болезнь непредсказуемая»

ВИДИШЬ МИШКУ? А ОН ЕСТЬ!

Остальные три медведя живут в сафари-парке вместе с другими хищниками. Их вольеры хорошо видны из кабинки колеса обозрения в «Тагане» – для в экспозиции всех животных в сафари-парке нет условий.

- Я думаю, что девушка, которая их привезла, хочет себе лишней рекламы, добивается каких-то репортажей и сотрясает информационное пространство, – говорит КП-Крым Олег Зубков, директор «Тайгана».

– С медведями все нормально, их кормят, за ними ухаживают, чувствуют они себя хорошо, не болеют. Живут не на смотровой территории парка, поэтому посетители их не видят. Парк медведей нам строить не дают, но мы приняли их в те вольеры, которые у нас есть, чем сохранили медведям жизнь. Хищники приехали в клетках 1,5 на 2 метра, в которых они прожили на стоянке всю зиму. А в зоопарке с ними все в порядке.

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