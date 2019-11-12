«Наращивание военной мощи в Крыму - это ответ на агрессивность Украины»

Наращивание военной мощи в Крыму - это необходимая мера защиты полуострова, учитывая агрессивность соседнего украинского государства и периодическое появление в акватории Черного моря кораблей НАТО и США.

Такое мнение КП-Крым высказал политолог Денис Батурин.

Напомним, что главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что по их данным на полуострове насчитывается 31,5 тысячи военных.

- Нет ничего удивительного в том, что соседнее государство считает количество военных, находящихся на территории прилегающей к ее границе. Видимо, Украина хочет оценить угрозу, - отмечает Батурин.

По его словам, то количество военных, которое «насчитала» украинская сторона, является «смешным».

- Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 1997 года, Черноморский флот имел право содержать 25 тысяч человек. Поэтому рост воинской группировки после вхождения Крыма в состав РФ не является показателем агрессивности. Это внутреннее дело РФ, какой численности здесь должна быть военная группировка. Количество военных, которые могут нести службу в Крыму, не обозначено договорами, - подчеркивает политолог.

При этом Батурин уверен, что Крым должен обладать серьезной защитой в виде всех родов войск.

- Отношение к российскому Крыму является агрессивным со стороны украинского государства. Вспомним, как 25 ноября прошлого года три корабля соседнего государства вошли в акваторию Керченского пролива. Также у берегов Крыма на безопасном для себя расстоянии, но регулярно, появляются корабли США и НАТО, - добавил Денис Батурин.

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