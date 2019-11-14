Самоубийцы в плавках: Почему в Крыму тонет все больше отдыхающих

Календарная осень в этом году продлила купальный сезон вплоть до середины ноября. Морская вода +17, воздух 22-24 градуса тепла, и вот уже на пляжах полно желающих впитать последний загар и освежиться. И хорошо, если море будет спокойным, а купальщики – трезвыми. Официально пляжный сезон закрыт, спасательные вышки заколочены, и бросаться на помощь утопающим некому.

ЗА ВСЕ ЗАПЛАЧЕНО

Количество спасенных купальщиков за этот год приближается к сотне, погибших уже почти семьдесят. На первом месте среди причин гибели на воде остается купание в нетрезвом состоянии. По оценке спасателей 8 из 10 несчастных случаев имеют горячительную подоплеку. Но даже трезвые и вполне адекватные отдыхающие проявляют удивительную безответственность.

В июле трагедией закончились командные сборы в Севастополе для чемпионки мира по кикбоксингу и вице-чемпионки в том же виде спорта. Перед отправкой в аэропорт девушки решили пройтись к морю в районе бухты Омега. Охранники яхт-клуба видели, как одна прыгнула с пирса в штормовую волну и получила травму. Вторая бросилась ей на помощь, и тоже погибла. Их тела смогли достать после того, как волнение успокоилось и катера вышли в море. Бороться со стихией даже физически развитому человеку смертельно опасно, что говорить о среднестатистическом гражданине.

В начале сентября затянувшийся на две недели шторм собрал «урожай» из 10 жертв. Пока одни отдыхающие принимали йодно-озонный коктейль, вдыхая капельки воды, другие повышали в крови уровень адреналина, пытаясь оседлать волны.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ АТТРАКЦИОН

- Люди хотят получить максимум впечатлений за короткий промежуток времени и им безразлично, кататься ли на волнах, на надувном банане или пластиковом катамаране. Для гостей это все часть аттракциона, который они купили вместе с путевкой в Крым, – считает начальник центра ГИМС республиканского главка МЧС Булат Каюмов.

– Папа ведет маленького ребенка в надувном жилетике кататься на полутораметровой волне, и не понимает, что может накатить волна в два метра высотой. И папу накроет, и ребенка оттащит от берега на 20 метров.

За жизнь отдыхающих на оборудованном пляже ответственность несут матросы-спасатели. Полномочий не пускать людей к воде у них нет. Зато каждый курортник чтит Конституцию РФ и ссылается на свое право плавать там, где ему угодно.

Так в Большой Ялте, во время шестибалльного шторма, матросы-спасатели сталкивались с агрессией отдыхающих в ответ на требования не подходить близко к полосе прибоя. Аргументы туристов типичные: я заплатил, осталось один-два дня отдыха, хочу искупаться в море и запретить никто не имеет права.

Помешать туристу зайти в воду во время шторма спасатели не могутФото: Анна КИРИЕНКО

Инстинкт самосохранения при этом входит в спящий режим, уступая место амбициям и высокомерию. Но море не любит фривольного обращения – жертвами бури стали 10 человек, тела троих ищут до сих пор. Пропавшими без вести до последнего числились 47-летний мужчина и 20-летняя женщина из Москвы, которых унесло в море на пляже отеля «Кичкине» в южнобережной Гаспре, а также 65-летний турист из города Киров, которого смыло волной на пляже «Ялты-Интурист».

ЗА РУКИ НЕ ОТТАЩИШЬ, ПОЛИЦИЮ НЕ ДОЖДЕШЬСЯ

– Беседовать бесполезно, – констатирует предприниматель Дмитрий Кондратюк, обустроивший километровую прибрежную полосу в курортной Новофедоровке. – Раз послали, два послали — это же невозможно. У меня есть спасатели на пляже, охрана. Но они не имеют полномочий кого-то задерживать. Сидит компания, выпивает, потом лезут в штормящее море. Один раз вызвали полицию, а наряд приехал через 4 часа. Десятки тысяч людей собираются на пляжах, и нет ни одного ППСника. Мы обращались в райотдел МВД, чтобы выставляли патрули. Но у них кадров нет.

В канун старта пляжного сезона все прибрежные муниципалитеты получают методички по организации массовых мест отдыха. В числе прочего, властям на местах предлагают в летнее время создавать дополнительные спасательные посты со своим катером и дежурными на вышке.

В этом году погода продлила купальный сезонФото: Анна КИРИЕНКО

Конечно, средств на это в местных бюджетах нет. И в реальности функции спасения на воде выполняют те же предприниматели, что оказывают услуги водных аттракционов на катамаранах и бананах. Только в итоге половина из проверенных летом спасательных постов либо не работали вовсе, либо были заняты другими, отличными от спасения утопающих делами.

– Доходило до смешных ситуаций, – говорит первый замминистра курортов и туризма Крыма Игорь Котляр. – Из того количества пляжей, которые мы проверили, на половине отреагировали на искусственно созданную ситуацию с утопающим, на половине не отреагировали вовсе, либо реакция не имела отношения к спасению.

С этого года за отсутствие спасательного поста или недобросовестное выполнение своих обязанностей матросами-спасателями пользователи пляжа подвергаются штрафам от 5 до 20 тысяч рублей. За лето их набралось на 1 миллион 267 тысяч рублей. И по аналогии ответственные чиновники предлагают наказывать рублем за купание в не оборудованном месте или в штормовом море.

Остается только выяснить, как и когда выписывать штраф на человека в плавках, до заплыва или уже по факту. Если, конечно, он выплывет.

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