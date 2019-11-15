2019-11-15T17:26:00+03:00
Политика

Украина снова открыла границу с Крымом

КПП "Каланчак" и "Чонгар" реконструировали
Анастасия ЖУКОВА
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Все больше украинцев приезжают в Крым для отдыха и работыВсе больше украинцев приезжают в Крым для отдыха и работыФото: Анастасия ЖУКОВА
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Украина возобновила работу двух пунктов пропуска на границе с Крымом: с пятницы, 15 ноября, снова можно пересечь границу через КПП Каланчак" (находится напротив российского МАПП "Армянск") и КПП "Чонгар" (с российской стороны - МАПП "Джанкой").

Напомним, незалежная затеяла на двух пунктах пропуска ремонт. Если "Чонгар" продолжал работать, просто с неудобствами, то "Каланчак" Украина закрывала полностью. С конца сентября прекратили пропускать автомобили, а с 7 ноября перекрыли до и для пешеходов.

- Информируем, что контрольный пункт "Каланчак" возобновляет пропуск лиц и транспортных средств 15 ноября 2019 года с 12.00, а на КПП "Чонгар" контрольные операции уже будут осуществляться в непосредственно реконструированном пункте также 15 ноября 2019 года с 12.00, - говорится в сообщении Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Ранее в украинском ведомстве заявили, что закрыли "Каланчак" по просьбе предприятия "Укрзализниця" из-за "работ повышенной опасности во время реконструкции контрольного пункта".

Теперь украинские пункты пропуска выглядят прилично. Фото: Госпогранслужба Украины

Теперь украинские пункты пропуска выглядят прилично. Фото: Госпогранслужба Украины

С российской стороны никаких ограничений не вводили, работали в штатном режиме, но были готовы в случае появления очередей из-за закрытия одного из украинских КПП усилить сотрудниками два оставшихся.

На границе с Украиной работает три пункта пропуска - многосторонние автомобильные пункты "Армянск" и "Джанкой" ("Каланчак" и "Джанкой"), а также двухсторонний автомобильный пункт пропуска "Перекоп". Последний, правда, могут пересекать только граждане Украины и России, для граждан других государств он закрыт.

Если Россия сразу после Крымской весны построила капитальные сооружения для государственной границы, на Украине пункты пропуска долгое время представляли собой временные сооружения безо всяких удобств для граждан. Не было навесов, медпунктов и даже туалетов, об этом, не стесняясь, говорили даже украинские СМИ.

По указанию нового президента Украины Владимира Зеленского началась реконструкция, пункты пропуска все же решили оборудовать в соответствии с требованиями к такого рода строениям, обустроить автостанции. После этого в сети распространились слухи о возможном возобновлении транспортного сообщения с Крымом, но в незалежной их быстро опровергли.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В конце октября на выезде из Армянска в сторону границы с Украиной неизвестные установили «кирпич», запрещающий проезд. ГИБДД начала штрафовать водителей, которые проезжали под знак, а кто его установил - так и не ясно: все чиновники заявляют, что не имеют к этому отношения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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