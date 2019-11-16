Публикация в «Комсомолке» помогла крымчанке собрать деньги на новое лицо

За неделю после публикации КП-Крым жительнице Севастополя Дарье Нечипоренко удалось собрать 250 тысяч рублей на операцию в одной из клиник Владикавказа.

После того как девушка попала в страшную аварию, о жутком моменте из прошлого ей ежедневно напоминает больная нога, а также сотни шрамов на лице и теле. За эти годы Даше сделали больше шести десятков операций.

Сейчас ей необходимо оперативное вмешательство по иссечению трехглавой мышцы бедра, которая переродилась в рубец и не дает девушке полноценно передвигаться, а также липофилинг, позволяющий минимизировать количество шрамов на лице.

Прайс, предоставленный одной из материковых компаний, составил 250 тысяч рублей. Операции назначены на 28 ноября. Так как для семьи простых севастопольцев, собрать такую сумму в указанный срок было просто нереально, Даша перестала практически верить в то, что затея осуществится.

Но, как оказалось, ничего недостижимого не бывает: на данный момент уже собрано 233 тысячи рублей.

– С момента публикации прошло совсем немного времени, а цель достигнута, – говорит КП-Крым Дарья. – Увы, в нашем мире, в современном обществе все устроено так, что люди перестали быть людьми, в большинстве своем. Но в моем случае все вышло совсем наоборот – откликнулись люди, настоящие, люди с большой буквы, люди которым не все равно, которые просто хотят помочь и делают это, невзирая ни на что.

Дарья отмечает, что увидев отзывчивость людей, несмотря на череду негативных событий в ее жизни, вновь смогла поверить в чудеса.

– Теперь я знаю: чудеса случаются, просто в них надо верить! Надо верить в себя, в окружающих тебя людей, никогда не опускать руки, и всегда надеется на лучшее. Я благодарна всем и каждому, кто откликнулся, кто не остался равнодушным в этом суровом мире, кто сохранил в себе человека и помог мне приблизиться к исполнению мечты, – заключила девушка.

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