Аномальный ноябрь: За неделю до зимы в Крыму зацвели яблони

Аномально теплый ноябрь в Крыму привел к тому, что в разных уголках полуострова начали цвести плодовые деревья. Днем температура воздуха поднималась до +25 градусов. Но пока у одних деревьев обильно опадают листья, у других появляются свежие ростки и побеги.

В Симферополе цветет яблоня. Фото: "Черный список Симферополь"/"Вконтакте"

Так, жители Симферополя сфотографировали цветущую яблоню, у дерева появилось несколько почек.

- Для плодовых деревьев цветение в ноябре не характерно. И это отражается не лучшим образом. Весной яблоня может зацвести повторно, но без тех почек, что цвели в ноябре, - отмечает директор Ботанического сада им. Багрова Анна Репецкая.

Еще одна яблоня зацвела в ботаническом саду КФУ в сентябре.

Доцент кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования КФУ им. Вернадского Ирина Савушкина отмечает, что единичное цветение плодовых деревьев осенью не является аномалией.

- У нас в Крыму достаточно протяженный осенний период с высокими температурами. Это и приводит к цветению растений, что происходит каждый год. Тем более, иногда жаркое и сухое лето воспринимается растениями как период стресса. У меня больше вызывает обеспокоенность то, что сейчас нет дождей. Нехорошо, что у растений абсолютно сухие корни. Если не пойдут дожди и ударят морозы, растениям будет тяжело пережить зиму, - уверена Савушкина.

У деревьев появились молодые листья. Фото: "Черный список Симферополь"/"Вконтакте"

Напомним, 10 ноября крымские синоптики зафиксировали температурный рекорд. Воздух днем прогрелся до +27 градусов. До этого самая высокая температура в этот период наблюдалась в 2010 году – днем было +24 градуса. По данным Крымского гидрометцентра, высокие для ноября температуры связаны с Сибирским антициклоном, который блокирует проникновение на полуостров циклонов с низкими температурами.

Однако с 19 ноября в Крыму начало холодать. 20 ноября днем воздух прогрелся до +12 градусов, а ночью начались заморозки. 21 и 22 ноября днем столбики термометров покажут до +10 градусов.

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