В крепости «Керчь» случайно нашли шампунь солдат вермахта

Интересную находку обнаружили сотрудники Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника. В одном из казематов крепости «Керчь» нашлась не поврежденная стеклянная бутылка с шампунем немецкого производства, который был выпущен еще до начала Великой Отечественной войны.

В крепости «Керчь» рассказали, что по окончанию работ отряда Центра «Лидер» МЧС по разминированию культурного учреждения его сотрудники стали наводить порядок. Тогда и была найдена необычная стеклянная бутылка.

В крепости достаточно тяжело найти неповрежденные предметы, потому что под завалами все крошится. Кроме того, рядом с флаконом лежали ржавые предметы, от которых обычно портится стекло. Но музейщикам повезло.

Так выглядела оригинальная упаковка шампуня. Фото: "Комендант крепости"/"Вконтакте"

Специалисты изучили находку и оказалось, что флакон наполовину заполнен жидкостью с резким запахом апельсина. У основания бутылки даже сохранилась надпись Alpecin. Это название немецкой фирмы, которая существует до сих пор и специализируется на производстве шампуней.

Тогда из Крыма был отправлен запрос немецкому производителю, а через две недели пришел ответ. Немецкая компания подтвердила, что флакон их производства. Экземпляр достаточно редкий, потому что был выпущен в 1930-х годах.

Более того, немцы выслали архивный снимок продукции, на котором изображен точно такой же экземпляр, который нашли в крепости.

Сотрудники музея полагают, что бутылка шампуня попала к ним в период с 1942 по 1943 год, когда крепость «Керчь» была захвачена войсками противника.

Теперь специалистам предстоит выяснить, как и почему бутылка оказалась в крепости. Возможно, это была свалка. Оккупанты, вероятно, пользовались этим шампунем, ведь его могли поставлять для немецких войск.

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