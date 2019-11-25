Провокацию Украины в Керченском проливе обсудят на международном трибунале

Крым планирует созвать весной 2020 года международный общественный трибунал для обсуждения украинской провокации в Керченском проливе, устроенной год назад. Об этом заявил руководитель рабочей группы по правовым вопросам постпредства Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Он пояснил, что мероприятие будет представлять собой квазисудебный процесс с участием прокурора, судей, защиты, приглашенных экспертов - политологов, экономистов, социологов, юристов в сфере морского права. Специалисты не будут иметь отношения ни к Украине, ни к России - для обеспечения беспристрастности. Организаторы уже начали отбирать кандидатуры.

Инцидент будут обсуждать в течение нескольких сессий. Заседания пройдут в разных странах, основным местом проведения будет либо Латинская Америка, либо Западная Европа. Однако первое заседание организаторы намерены провести в России, неподалеку от Керченского пролива - места провокации.

Теперь все суда, которые проходят через Керчь-Еникальский канал, досматривают российские пограничникиФото: Анастасия ЖУКОВА

- Мы хотим провести своеобразный "следственный эксперимент" - проследовать с участниками процесса по тому пути, который прошли украинские корабли, чтобы совершить провокацию, - рассказал Александр Молохов.

Инициатором выступает международная ассоциация "Таврида", созданная в этом году в Брюсселе. Финансировать общественный трибунал будут спонсоры.

- Полагаю, что мы имеем все возможности убедительно и публично разоблачить предвыборную провокацию бывшего президента Украины Петра Порошенко и таким образом перейти в наступление на юридическом "фронте", - отметил Молохов.

Осужденных моряков вернули УкраинеФото: Анастасия ЖУКОВА

Он подчеркнул, что подобные трибуналы проводили в мире еще с 1967 года, когда английский и французский философы Бертран Рассел и Жан-Поль Сартр обсуждали в таком формате преступления американских военных во Вьетнаме.

- Трибунал по Керченской провокации также нельзя будет считать полноценной заменой для официального судебного процесса, однако он, как и в случае трибунала Сартра - Рассела, призван серьезно повлиять на общественное мнение стран Запада и особенно стран "третьего мира" в пользу России, - разъяснил Молохов.

СПРАВКА "КП"

Два бронекатера и буксир ВМСУ ("Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу") 25 ноября нарушили государственную границу РФ и, игнорируя законные требования российских пограничников остановиться, попытались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Сотрудники погрануправления задержали корабли и 24 члена экипажа.

Хронология провокации в Керченском проливе

Моряков осудили по уголовной статье за нарушение границы, однако потом передали Украине в рамках обмена. Корабли 18 ноября тоже вернули незалежной.

Правда, в Киеве не оценили жест доброй воли и обвинили Россию в краже плафонов и... унитазов с бронекатеров.

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