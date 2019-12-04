Нет видео – нет денег: Почему на самом деле в Джанкое перестали ходить автобусы

В Джанкое 1 декабря забастовал местный перевозчик - компания ООО «Дюн». И если в воскресный день горожане не поняли в чем дело, то в будние дни проблема проявила себя во всей красе: пенсионеры не попали на прием к врачу, детвора заявилась в школы ко второму уроку, а большинство горожан опоздали на рабочие места.

НА ТОПЛИВО И ЗАРПЛАТУ НЕТ ДЕНЕГ

Перевозчики во всех бедах винят чиновников.

- Городская администрация не рассчиталась с нами за третий квартал этого года по компенсации за льготников, - говорит КП-Крым Николай Юревич, один из учредителей ООО «ДЮН».

- Всего долгов на 3,6 миллиона рублей и нам нечем платить сотрудникам. Нет денег и на топливо. Поэтому мы, как и положено по закону, написали 15 ноября письмо в администрации Джанкоя. В документе предупредили власть, что если не будет погашена задолженность, компания будет вынуждена приостановить движение по всем маршрутам.

А вот в мэрии своей вины не видят.

- Перевозчику из республиканского бюджета возмещаются средства за перевозку граждан льготных категорий, - поясняет Светлана Курандина, заместитель главы администрации города. - С 1 сентября этого года, по решению Совмина, изменились правила: для получения компенсации компания должна фиксировать на видео свои перевозки.

По этим записям городская комиссия делает расчеты для выплаты компенсации. Затем все данные передаются в региональное Министерство труда и социальной защиты.

Замглавы администрации Джанкоя рассказала КП-Крым, что компания «ДЮН» установила видеокамеры в автобусах лишь в ноябре. Поэтому предприятие получит деньги лишь за последний месяц осени, а за сентябрь и октябрь им ничего не компенсируют.

РАБОТАЕМ ВРЕМЕННО ПОЛТОРА ГОДА

Как оказалось, перевозчик уже не первый раз пытается отстоять свою правду такими жесткими методами.

- Проблема застаревшая, - говорит Валентин Гиц, заместитель директора ООО «ДЮН» по автотранспорту. - 6 августа 2018 года закончилось действие официального договора между нашим предприятием и администрацией Джанкоя, но там даже никто и не пошевелился, чтобы заключить новое. Нас просто попросили не оставлять город без транспорта. Больше месяца мы работали без нужных документов и были, по сути, вне закона. Поэтом и пришлось пойти на крайние меры – 1 сентября 2018 года до 11.00 часов мы не обслуживали городские маршруты. Только после этого в администрации зашевелись, и на скорую руку заключили с нами временный договор.

По словам замдиректора ООО «ДЮН», постоянного договора с мэрией до сих пор нет. Городские чиновники вместо того, чтобы провести конкурс среди перевозчиков, уже три раза пролонгировали временный договор. Поэтому вкладывать силы и средства в материально-техническую базу предприятия, когда не знаешь, что будет завтра, бизнесу нет смысла.

Однако и эту ситуацию чиновники Джанкоя видят под своим углом.

- Мы не так давно работаем в рамках правого поля России, поэтому подготовка к конкурсу среди перевозчиков потребовала много времени,- рассказывает Светлана Курандина.

Она объясняет, что необходимая документация уже почти готова и в декабре должен быть проведен конкурс, победитель которого и начнет обслуживать автобусные маршруты Джанкоя с 1 января 2020 года.

О ВИДЕОКАМЕРАХ НИКТО И НЕ ЗНАЛ

- О том, что для отчета по льготникам нужно предоставлять видео, нам стало известно только в конце прошлого месяца, - отмечает Гиц. - Постановление Совета министров под номером 598 от 23 октября 2019 года, в котором говориться о видеофиксации для учета льготников, принято 23 октября 2019 года! Но во втором пункте документа написано: «Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 23 августа 2019 года». Как мы могли установить камеры в салонах своих автобусов в сентябре, если на тот момент еще не было такого распоряжения?!

В администрации Джанкоя убеждают в обратном. Мол, перевозчик был оповещен вовремя, но устанавливать видеокамеры не стал.

Сегодня местные власти, пытаясь разрулить ситуацию, ведут переговоры с новой компанией, которая должна прийти на смену ООО «ДЮН». С последней договор расторгнут.

- В четверг, 5 декабря даю сто процентов, что будут ходить автобусы. Движение общественного транспорта будет восстановлено в полном объеме, - заверила КП-Крым Курандина. - На 8 маршрутов, как и прежде, выйдет 18 автобусов.

В Джанкое возобновил работу общественный транспорт .Видео: Эдуард Селиванов/VK

Сегодня же на улицы Джанкоя вышли автобусы, которые пригнали из Евпатории.

КОМПЕТЕНТНО

Зиновий Лудчак, вице-президент Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма:

- Новые правила, которые предписывают производить видеофиксацию пассажиров для получения компенсации за перевозку льготных категорий граждан, создали массу проблем перевозчикам. Прежде всего, это приобретение оборудования для видеосъемки, хранения и передачи информации. В случае повышения коэффициентов по льготным перевозкам, всю отснятую информацию необходимо передавать в местные органы соцзащиты, а те в свою очередь отдадут их в Минтруд и Минтранс Крыма для согласования. Учитывая большое количество маршрутов в республике, это десятки терабайт памяти. Вдобавок, сколько же нужно людских ресурсов, чтобы все записи просмотреть и проанализировать?! В Крыму очень много льготных категорий, более 500 тысяч человек, которым положен бесплатный проезд. В 2019 году в бюджете для выплат перевозчикам предусмотрено около 1,3 миллиарда рублей, тогда как нужно в 2,5 раза больше.

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