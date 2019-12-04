2019-12-04T12:37:40+03:00
Общество

В Джанкое возобновили движение общественного транспорта

На улицах снова появились автобусы
Галина КОВАЛЕНКО
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В городе возобновилось движение общественного транспорта. Фото: Эдуард Селиванов/VKВ городе возобновилось движение общественного транспорта. Фото: Эдуард Селиванов/VK
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На севере Крыма, в Джанкое восстанавливается работа общественного транспорта.

- Первые шесть автобусов вышли на городские маршруты, - сообщил Эдуард Селиванов, глава администрации Джанкоя. - Завтра на линию выйдут еще автобусы.

Чиновник высказывает слова признательности за помощь региональному правительству, включая главу РК Сергей Аксенова.

Напоминаем, что 1 декабря в городе перевозчик отказался выводить на маршруты автобусы.

КП-Крым руководители ООО «ДЮН» сообщили, что власти им задолжали 3,6 миллиона рублей - деньги им должны выплатить за перевозку льготных категорий граждан.

Они подали в мэрию обращение о прекращении перевозок еще 15 ноября, но чиновники никак на него не отреагировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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