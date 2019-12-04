В Джанкое возобновили движение общественного транспорта
На севере Крыма, в Джанкое восстанавливается работа общественного транспорта.
- Первые шесть автобусов вышли на городские маршруты, - сообщил Эдуард Селиванов, глава администрации Джанкоя. - Завтра на линию выйдут еще автобусы.
Чиновник высказывает слова признательности за помощь региональному правительству, включая главу РК Сергей Аксенова.
Напоминаем, что 1 декабря в городе перевозчик отказался выводить на маршруты автобусы.
КП-Крым руководители ООО «ДЮН» сообщили, что власти им задолжали 3,6 миллиона рублей - деньги им должны выплатить за перевозку льготных категорий граждан.
Они подали в мэрию обращение о прекращении перевозок еще 15 ноября, но чиновники никак на него не отреагировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU