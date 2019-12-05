2019-12-05T17:09:47+03:00
Общество

Ради чего «Единорос» из Севастополя Кучерявый рискнул свободой и поехал на Украину

«Комсомолка» выяснила несколько версий случившегося
Галина КОВАЛЕНКО
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Игорь Кучерявый. Фото:Инна Леонидовна Гончарова/FBИгорь Кучерявый. Фото:Инна Леонидовна Гончарова/FB
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Игоря Кучерявого, члена Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия», сотрудники СБУ задержали, когда он приехал в Херсонскую область. Украинские силовики утверждают: крымчанин хотел получить биометрический загранпаспорт. Спецслужба знала о его визите заранее, вот и подготовилась к встрече.

Собственный компетентный источник КП-Крым подтверждает версию СБУ:

- Действительно, Игорь уже бывал на Украине, когда подавал документы на получение загранпаспорта, и в этот раз поехал за его получением.

Возможно получение загранпаспорта каким-то образом связано с бизнесом Кучерявого.

- У него крюинговая компания (занимается трудоустройство моряков, - Ред.), а как известно, крымчан с российскими документами не очень охотно берут на заграничные суда, поэтому они и стараются обзавестись украинскими документами, - добавляет собеседник КП-Крым.

- Знаю, что многие так делали и все им сходило с рук. Даже если кого и ловили, то они просто откупались - тысяча долларов и дело в шляпе. Но недели три тому назад на Херсонщине у СБУ появился новый руководитель и политика, видимо поменялась.

Сегодня, как заверил наш собеседник, ведутся активные переговоры и есть определенные шансы, что Кучерявый сможет вернуться в Крым.

Тем более, что по информации родных севастопольского политика задержанного уже освободили.

- Родственники Кучерявого сообщили, что его отпустили, - говорит КП-Крым Павел Буцай, уполномоченный по правам человека в Севастополе. - По их словам, он сейчас на свободе, но пока находится на Украине.

Омбудсмен не в курсе, отпустили ли Кучерявого под подписку о невыезде или же СБУ вовсе свернуло дело. СМИ Украины сообщают, что Кучерявый пошел на сделку со следствием и находится в Херсоне.

СБУ против Игоря Кучерявого возбудило уголовное дело. Мужчину подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ему грозит лишение свободы до трех лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ:

Татьяна Лобач, руководитель фракции «Единой России» в Законодательном собрании Севастополя:

- Все члены «Единой России» умные, грамотные, читающие люди и они понимают политическую ситуацию. Я бы никому не рекомендовала ехать в сопредельное государство за получением каких-либо документов. Есть одна только уважительная причина, которую я могу понять - болезнь или смерть родственников, которые там находятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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