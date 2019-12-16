Ответственных нет: Два года в Крыму не могут понять, кому и где убирать мусор

Мусор и грязь на улицах - это то, что бросается в глаза при въезде в Крым с левой стороны Керченского пролива. Хорошо, если населенный пункт располагается на возвышенности, где отсутствие уборки компенсирует ветер. Но если не повезло жить в низине, будьте готовы к мусорным кучам, культурный слой в которых содержит артефакты начала века.

МЕЖ ДВУХ МИНИСТЕРСТВ

Два года назад в России приняли федеральный закон, согласно которому собственники зданий и земельных участков должны содержать в порядке прилегающие территории: у муниципалитетов зачастую на это сил и средств не хватает.

Требования к владельцам объектов должны будут устанавливать муниципалитеты - так гласит региональный закон Республики Крым, принятый в марте этого года. Вот только чтобы понять, чего требовать, надо еще и определить границы упомянутой "прилегающей территории". На этом этапе работа застопорилась.

Решить, кого и как заставят убирать, должны были муниципальные власти на местах - еще до конца ноября. Таково было распоряжение главы республики. Но уже середина декабря, а 70% муниципалитетов не внесли в правила благоустройства изменения, и закон в республике не работает.

Закон об отвественности за прилегающие территории в республике не работаетФото: Анастасия ЖУКОВА

- Закон о порядке определения границ прилегающих территорий позволяет муниципалитетам привлекать собственников многоквартирных домов, индивидуальных предпринимателей, юрлиц к финансированию работ по благоустройству, - говорит заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Крыма Наталья Кривенко. - Изменения в правила благоустройства внесли только в Джанкое, Бахчисарае, Ялте и небольших населенных пунктах до 5 тысяч жителей.

Остальные же ссылаются на отсутствие указаний сверху. Дело в том, что, как гласит новый закон, схему с координатами, ее форму и требования к подготовке должен был утвердить уполномоченный Совмином орган. Но мнения разделились: прокуратура считает, что это дело МинЖКХ, в Совмине ответственным видят Минстрой. Споры до сих пор идут, схему не утвердили. А муниципалитеты решили, что могут проигнорировать распоряжение главы республики, раз ни одно ведомство не хочет контролировать ее выполнение.

- Всего несколько муниципалитетов провели эту работу, прописав нормы определения прилегающих территорий с учетом дифференцированного подхода, - уточняет член профильного комитета Госсовета Крыма Светлана Шабельникова. - У большинства, например в Симферополе и Евпатории, прилегающие территории определены в общих чертах - 15 метров от стены здания.

Культурный слой в мусорных кучах содержит артефакты начала века.Фото: Анастасия ЖУКОВА

Площадь, конфигурация, наличие клумб, скамеек и тротуаров в границах прилегающих территорий служат камнем преткновения при разборе с частником, кто должен подметать у его магазина. Тем более, когда речь идет о содержании больших участков, например, за забором промышленной базы.

Крымский закон не восполняет все пробелы и требует доработки, поскольку главная задача - найти золотую середину и соблюсти баланс в публичных и частных интересах.

СУБЪЕКТИВНОЕ В ОБЪЕКТИВНОЕ

На муниципальном уровне возможность привлечь собственников к благоустройству воспринимают без особого рвения. И все потому, что любое понуждение к участию в уборке, ремонту, облагораживанию территории частник может воспринять, как коррупционное деяние и написать заявление в прокуратуру.

Пока муниципалитеты оглядываются на Совмин, в ожидании получить четкие указания к действиюФото: Анастасия ЖУКОВА

Допустим, если установить, что в 10-метровой зоне от стены магазина за порядок отвечает владелец, то окажется, что у кого-то это территория ограничена входом и витриной, а у кого-то под ответственность ложиться весь периметр, да еще и с мусором, принесенным ветром с ближайшей контейнерной площадки. Пока все оглядываются на Совмин, в ожидании получить четкие указания к действию.

- Если нет конкретного органа, то кто поведет эту всю кампанию в правильном направлении и исправит шероховатости и несоответствия в законе? - вопрошает директор АНО «ЖКХ контроль Республики Крым» Анатолий Петров. - Сейчас будет сформирована рабочая группа, и там мы уже все субъективное сложим в объективное.

Получается, что принятый 9 месяцев назад закон не настолько был нужен жилищно-коммунальной отрасли республики, раз до сих пор нет заинтересованности в его реализации. Определить прилегающую территорию возможно, когда есть на карте и в реестре то, к чему она прилегает. А в Крыму на данный момент из 14,2 тысячи земельных участков под многоквартирными домами поставлены на кадастровый учет 967.

КОМПЕТЕНТНО:

Татьяна СЕРЕБРЯКОВА, старший помощник прокурора Республики Крым:

- С МинЖКХ надо что-то делать. Прокуратура выступила инициатором этого закона, но в течение всего года министерство не реагировало на письма. Может закон надо детализировать? Но МинЖКХ продолжает свою линию и не принимает нормативно-правовые акты в помощь муниципалитетам. Хотя федеральный законодатель дал возможность на местах привлекать средства собственников недвижимости для благоустройства.

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