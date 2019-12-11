Депутат Госдумы от Крыма, приговоренная к 14 годам тюрьмы на Украине, назвала этот суд трагифарсом

Депутата Госдумы от Крыма Светлану Савченко на Украине заочно приговорил к 14 годам тюрьмы якобы за государственную измену. Политик с удивлением прочитала об этом в новостях и назвала судебный процесс трагифарсом.

Напомним, заседание Святошинского районного суда в Киеве состоялось во вторник, 10 декабря. Светлану Савченко признали виновной в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) за то, что она, будучи законно избранным депутатом Верховного Совета Крыма (так до 2014 года назывался парламент республики), принимала участие в заседаниях, где принимали постановление "О независимости Крыма", а затем - Конституцию Республики Крым.

Крымский парламент принял решение о подготовке и проведении референдума. Фото: личный архив

Также Светлана Савченко участвовала в организации исторического референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова высказались за возвращение региона в состав Российской Федерации.

Украинские власти считают вхождение Крыма в РФ незаконным, а действия депутата Светланы Савченко - преступными, направленными против "суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины". По мнению прокуратуры незалежной, депутат "помогала иностранному государству проводить подрывную деятельность против Украины".

Светлана Савченко на заседаниях крымского парламента в феврале-марте 2014 года. Фото: личный архив

- Правовое, европейское государство сделало так, что о приговоре я узнала от журналистов! Ни повесток, ни адвокатов, ничего. Никаких правовых процедур, - саркастически отметила Светлана Савченко, комментируя решение киевского суда для КП-Крым. - Но спасибо им за это, апеллировать к праву у тех, кто все эти права нарушил, было бы неразумно с моей стороны. Я отношусь к этому, как к трагифарсу. Люди, которые свою страну довели до госпереворота, гражданской войны, до того, что бандеровская идеология стала основной, вообще в принципе не должны рассуждать о юридических правовых категориях.

Светлана Савченко подчеркнула, что после февральского госпереворота 2014 года, когда сторонники Евромайдана свергли законную власть, а президент Украины Виктор Янукович бежал из страны, в незалежной оставался единственный легитимно избранный орган власти - это Верховный Совет Крыма.

- Мы как депутаты Верховного Совета принимали решения в интересах своих избирателей в соответствии с правовыми демократическими нормами, - отметила Светлана Савченко. - Я горжусь тем, что принимала участие в решениях, которые вернули Крым на историческую родину, а крымчан защитили от войны и бандеровских погромов.

Светлана Савченко у здания Верховного Совета Крыма во время Крымской весны. 2014 год. Фото: Личный архив

Оспаривать решение украинского суда депутат Госдумы РФ не намерена.

- Что вы! Ни в коем случае! - заявила она КП-Крым. - Думаю, когда морок умопомрачения рассеется, народ придет в себя и прогонит тех, кто подарил ему вот эту идею ненависти друг к другу по языковому, национальному и конфессиональному признаку, когда эта мутная пена вся схлынет - тогда и будет понятно, на чьей стороне была правда, было право и на чьей стороне был, в конце концов, Господь Бог.

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