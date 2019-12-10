Арестованного на Украине «единороса» из Севастополя могут вернуть в Крым на Новый год

Севастополец Игорь Кучерявый, член регионального политсовета партии «Единая Россия» по решению Херсонского городского суда ближайшие два месяца проведет под домашним арестом. До 2 февраля.

- Ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток. Игорь будет проживать в съемном жилье, - сообщил КП-Крым Сергей Михайлюк, политтехнолог из Севастополя. - Заседание прошло в закрытом режиме.

В тайне держится и адрес квартиры, где будет проживать «единорос». Делается это, видимо, чтобы избежать каких-либо инцидентов со стороны радикально настроенных жителей Украины.

- Есть шанс, что Кучерявый вернется в Севастополь намного раньше, - отмечает эксперт.

Если политику повезет, то он попадет в новогодний обменный список, который готовится в рамках «нормандского саммита». Сейчас наблюдается определенное потепление в международных отношениях и процесс обмена заключенными между Москвой и Киевом снова активизировался.

КП-Крым сообщала, что член севастопольского регионального политсовета партии «Единая Россия» был задержан СБУ на территорию незалежной в начале декабря.

На сайте СБУ была размещена информация, что Кучерявый приехал на Украину, чтобы получить заграничный паспорт. В первый визит, когда он посетил незалежную, чтобы подать все нужные бумаги для получения документа, спецслужбы его не тронули. Но вот после второй поездки Игорь Кучерявый уже не вернулся.

Украинской спецслужбе мужчина известен своей антиукраинской позицией.

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