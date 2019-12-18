"Киев оккупировал Севастополь в 91-м году": В Крыму ответили на планы Украины лишить город-герой особого статуса
Севастополь никогда не передавали Украине, потому что он имел статус всесоюзного города с 1948 года и все попытки Киева что-то предпринимать в отношении Крыма и города федерального значения - попытка выдать желаемое за действительное, заявил КП-Крым политолог Николай Филиппов.
В понедельник, напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект конституционных поправок о децентрализации власти в стране, в котором идет речь об изменении административно-территориального устройства государства, появления института префектов и о лишении Киева специального статуса.
Упоминание «Автономной Республики Крым» в документе есть, но особый статус Севастополя случайно или специально забыли указать, хотя в действующей конституции Украины он есть.
Кроме того, в документе не ни слова об особом статусе ЛНР и ДНР, на котором настаивают самопровозглашенные республики.
- Касательно Севастополя, сложно судить, почему Зеленский не включил его в свой проект конституционных поправок, но надо понимать, что город никто и никогда Украине не передавал. С 1948 года он имел статус города союзного значения, и контролировался напрямую из Москвы, - говорит политолог Филиппов.
Эксперт подчеркивает, что Никита Хрущев, своим незаконным актом, не передавал Севастополь вместе с Крымской областью Украине и город, по факту, был оккупирован с 1991 года.
- Что касается ЛНР и ДНР, украинская власть не имеет возможности цивилизованного диалога с этими республиками. Возможно, конечно, предоставление им исключительных свобод в составе Украины или заключение каких-либо соглашений. Но надо понимать, что между ними кровь и никто ничего прощать, и забывать не будет, - уверен Филиппов.
Выполнять Минские договоренности Киев, по мнению политолога, также не будет из-за давления националистов, которые представляют на Украине влиятельную силу.
- Сейчас все идет к закрытию проекта «Украина», который стартовал 28 лет назад и закончился открытым нацизмом. Сейчас это финальная стадия страны, которую справедливо называют «failstate», и она находится в состоянии демонтажа, - подчеркнул эксперт.
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ИСТОЧНИК KP.RU