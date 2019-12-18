2019-12-18T11:41:17+03:00
Общество

"Киев оккупировал Севастополь в 91-м году": В Крыму ответили на планы Украины лишить город-герой особого статуса

Президент Украины внес на рассмотрение Верховной Рады проект конституционных поправок
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Севастополь никогда не передавали Украине, город подчинялся напрямую МосквеСевастополь никогда не передавали Украине, город подчинялся напрямую МосквеФото: Александр КОЦ
Изменить размер текста:

Севастополь никогда не передавали Украине, потому что он имел статус всесоюзного города с 1948 года и все попытки Киева что-то предпринимать в отношении Крыма и города федерального значения - попытка выдать желаемое за действительное, заявил КП-Крым политолог Николай Филиппов.

В понедельник, напомним, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект конституционных поправок о децентрализации власти в стране, в котором идет речь об изменении административно-территориального устройства государства, появления института префектов и о лишении Киева специального статуса.

Упоминание «Автономной Республики Крым» в документе есть, но особый статус Севастополя случайно или специально забыли указать, хотя в действующей конституции Украины он есть.

Кроме того, в документе не ни слова об особом статусе ЛНР и ДНР, на котором настаивают самопровозглашенные республики.

- Касательно Севастополя, сложно судить, почему Зеленский не включил его в свой проект конституционных поправок, но надо понимать, что город никто и никогда Украине не передавал. С 1948 года он имел статус города союзного значения, и контролировался напрямую из Москвы, - говорит политолог Филиппов.

Эксперт подчеркивает, что Никита Хрущев, своим незаконным актом, не передавал Севастополь вместе с Крымской областью Украине и город, по факту, был оккупирован с 1991 года.

- Что касается ЛНР и ДНР, украинская власть не имеет возможности цивилизованного диалога с этими республиками. Возможно, конечно, предоставление им исключительных свобод в составе Украины или заключение каких-либо соглашений. Но надо понимать, что между ними кровь и никто ничего прощать, и забывать не будет, - уверен Филиппов.

Выполнять Минские договоренности Киев, по мнению политолога, также не будет из-за давления националистов, которые представляют на Украине влиятельную силу.

- Сейчас все идет к закрытию проекта «Украина», который стартовал 28 лет назад и закончился открытым нацизмом. Сейчас это финальная стадия страны, которую справедливо называют «failstate», и она находится в состоянии демонтажа, - подчеркнул эксперт.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обыкновенный популизм: Эксперт оценил слова Сенцова о желании крымчан вернуться на Украину

Режиссер призвал граждан незалежной не думать, что Крым потерян навсегда (подробнее)

"Демонстрирует сущность террориста": В Крыму оценили заявление освобожденного Сенцова

Осужденный в России за подготовку теракта заявил, что вернется на полуостров только на танке (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Налоговики не будут публиковать данные о долгах чиновников
В бывшей военной части на востоке Крыма нашли две осколочные бомбы
«Сидит, как курица в сарае!»: Крымчан возмутило поведение девушки с сигаретой
Стало известно, кто возглавит новый комитет молодежной политики Крыма
Погода в Крыму на 18 декабря: тепло, туман и без осадков
В Севастополе на два дня перекроют одну из центральных улиц
В Симферополе ежедневно эвакуируют полсотни машин
В Симферополе и Севастополе 18 декабря частично отключат свет
В небе над Ялтой заметили розового дельфина и серого крокодила
На первые поезда в Крым продали более 50 тысяч билетов
За месяц безработица в Крыму выросла на 15%
Елочные базары в Керчи: Сколько стоит и где купить
Останки красноармейцев, защищавших Крым, передали родным в Армению
Пассажиров поездов в Крыму будут встречать и провожать песнями
«Крымтроллейбус» до конца года получит 124 новых машины
Новогодний антураж: Где в Симферополе открылись фотозоны
В Севастополе школьник сломал позвоночник на уроке физкультуры
Из-за неисправной кофеварки в Симферополе эвакуировали торговый центр
Суд решит, кто должен пересчитать все деревья в Севастополе
В одном из сел Крыма годовалый ребенок едва не сжег родительский дом
Подрядчик реконструкции набережной укладывает вдоль Салгира старую плитку
В санатории «Дюльбер» пройдет III Открытый турнир по боксу среди юниоров
В Симферополе бомж купил мобильник за сувенирные купюры
Девочки-подростки гостили у подруги, пока их искала вся полиция Симферополя