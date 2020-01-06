Сильный ветер и немного снега: Какая погода ждет Крым на Рождество

Гости и жители Крымского полуострова готовятся встречать волшебную ночь перед Рождеством. КП-Крым узнала у синоптиков, какая же погода будет 7 января.

- Ночь ожидается преимущественно без осадков, местами ожидаются небольшой снег и дождь, - сообщили в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Будет дуть сильный, ощутимый, но не опасный северо- восточный ветер до 15-20м/с. Температура воздуха ночью составит -4…+1, на Южном побережье +2…+5 градусов.

Днем 7 января столбик термометра покажет -1…+4, на Южном берегу Крым +5…+ 10.

8 и 9 января, погода мало чем будет отличаться от той, что была на Рождество. Только в четверг, 9 января, немного сбавит обороты северо-восточный ветер.

Где же лучше всего на праздники прогуляться на свежем воздухе, чтобы провести остатки зимних каникул с удовольствием? Синоптики дают однозначный ответ: - Езжайте в горы, там настоящая снежная зима!

На Ай-Петри хозяйничает настоящая зима. Фото: Никита Крымский

Крымские метеорологи рассказывают, что на Ай-Петри толщина снежного покрова достигает 13 сантиметров, а на Ангарском перевале - 4 сантиметра.

Даже если не удастся покататься на санках, лыжах и тюбинге, то можно вдоволь побродить по полянкам и склонам, щедро усыпанным главным зимним символом - пушистым, хрустящим под ногам снегом.

Однако нужно поторопиться, поскольку синоптики гарантируют, что зимний покров в горах продержится еще дня три - до 9 января.

Уже 11 января, в воскресенье, ожидается прохождение фронтального раздела, который может привести к обильным осадкам: дождь и мокрый снег.

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