2020-01-09T15:04:24+03:00
Общество

Пшеницу в обмен на цитрусы: В Крыму рассказали, как будут торговать с Сирией

Первые контракты заключат в ближайшее время
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Андрей ТАНАЕВ
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Власти Крыма готовятся заключить торговые контракты между республикой и Сирией. Через порты полуострова в арабскую республику будут возить пшеницу, а в обратном направлении - фосфаты и цитрусы, рассказал КП-Крым вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

- Чтобы сформировать грузопоток в Сирию, нам надо говорить о подписании крупных контрактов. Например, из России в арабскую республику поставляется около миллиона тонн пшеницы, крымские порты могли бы быть здесь очень полезны, - рассказывает Мурадов. - Из Сирии в большом количестве поставляются фосфаты, которые может использовать завод «Титан» в Армянске.

Вице-премьер подчеркивает, что одним из товаров импорта в Крым могут быть сирийские цитрусы.

- Нужны большие и долгосрочные контракты на поставки из арабской республики цитрусов, но под них сначала надо получить льготы и преференции, чтобы они смогли конкурировать с фруктами из других стран.

По словам Мурадова, все это требует серьезной работы профессионалов по внешней торговли.

- Мы сейчас привлекаем специалистов к работе в Крымско-Сирийском торговом доме. Сейчас самое главное - заключить первые контракты и завершить все процедуры по работе торгового дома, - рассказывает Мурадов. - Как только сформируется грузопоток, тогда уже можно будет говорить о создании судоходной компании.

Из-за санкций, которые наложили на Сирию, не все готовы работать со страной в открытую. В связи с этим они обращаются в торговый дом, чтобы организовать перевозки через Крым.

- Крым все равно под санкциями и не боится работать с САР. К нам обращаются российские компании: «Возьмите нашу продукцию и отвезите в Сирию» - будем мы и этим заниматься, - подчеркивает вице-премьер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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