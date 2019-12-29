Севастопольца Степана Резуника обменяли вместе с украинскими пленными на границе с ДНР
Севастополец Степан Резуник, задержанный на границе с Украиной в июне текущего года, к новогодним праздникам вернется домой. Он был в списке обмена пленных между ДНР и Украиной, который проходит сегодня, 29 декабря, на линии разграничения.
- Резуника меняют по спискам ДНР, они направляются на автобусе к границе. Раньше ему было запрещено покидать Украину. Надеемся, что Новый год он уже встретит в кругу семьи, - сообщил КП-Крым адвокат Александр Молохов.
Севастопольца задержали на Украине 11 июня. Он яхтсмен - в незалежную ехал, чтобы получить украинский биометрический паспорт. Украинская сторона же подозревала его в участии в "незаконных вооруженных формированиях". Такой вывод сделали из-за того, что в телефоне Резуника нашли фото в форме. Супруга Ирина отмечает, что Степан не состоял в рядах Крымского ополчения, а форма - всего лишь спецодежда для игры в страйкбол.
В Севастополе Резуника ждет жена и двое детей. Семилетняя дочь Варвара в конце июня со слезами записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой освободить ее папу.
2 октября Резуника отпустили из украинского СИЗО. Такое решение принял Херсонский суд. Правда, пришлось заплатить залог – 250 тысяч гривен. Однако пересекать украинскую границу севастопольцу было нельзя, с него взяли подписку о невыезде.
- Большую роль в том, чтобы Резуник попал в список на обмен, сыграл глава Крыма Сергей Аксенов сыграл в обмене. Он помог с адвокатами, - отмечает Молохов.
Жена Степана Ирина рассказала, что муж уже вышел на связь.
- Он уже мне позвонил, сказал "меня обменяли, все хорошо", - отмечает Ирина.
Напомним, сегодня между Киевом и Донбассом проходит обмен удерживаемыми лицами в формате "всех установленных на всех установленных". О его проведении лидеры России, Украины, Франции и Германии договорились во время встречи в "нормандском формате".
Варвара просит Зеленского "вернуть папу".Видео: Ирина Резуник
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ИСТОЧНИК KP.RU