Снег только в горах: Какая погода будет в Крыму на выходных

Декабрь для крымчан выдался необычайно теплым и солнечным. Ближе к новому году начало холодать, но снега мы так и не увидели. В столице шли дожди, иногда срывался мокрый снег, а настоящая зима добралась до Симферополя только после Рождества. Температура опустилась ниже нуля, дороги сковал гололед, а улицы побелели от снега.

Однако, такая погода продлилась недолго, в Крыму снова обещают потепление.

- Уже есть предварительный прогноз до 19 января. На полуострове положительные температуры. Атлантические воздушные массы принесут с собой тепло - днем +2…+7, местами +3…+8, - рассказывает глава крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. - Ночью температура воздуха составит около ноля.

На выходных 11 и 12 января снег на полуострове будет только в горах, в остальных районах стоит ждать только мокрого снега.

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