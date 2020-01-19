2020-01-19T22:42:32+03:00
Звезды

Актер Панин назвал Крым украинским и опубликовал "голое" фото

Скандальный артист каждый год отдыхает на нудистских пляжах полуострова
Анастасия ЖУКОВА
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Алексей Панин каждый год отдыхает в Крыму голышом / InstagramАлексей Панин каждый год отдыхает в Крыму голышом / Instagram
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Актер Алексей Панин в очередной раз оскандалился в связи с Крымом. Известный артист опубликовал в своем Instagram обнаженное фото, сделанное на полуострове, снабдил его цитатой индийского философа Ошо и хештегами #Крым #Украина.

- Считаете Крым - Украина? - уточнила одна из подписчиц.

- Да, как и весь цивилизованный мир, - подтвердил Алексей Панин.

Под "голой" фотографией он привел цитату из произведений Ошо, посвященную бунту. Индийский религиозный проповедник отмечает, что бунт - это индивидуальный поступок, который не имеет отношения ни к политике, ни к власти, ни к насилию, а только - к изменению сознания.

- Мечи не нужны, бомбы не нужны. Что нужно, так это больше бдительности, больше медитативности, больше любви, больше молитвенности, больше благодарности, - говорит Ошо.

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Бунт это индивидуальный поступок, он не имеет ничего общего с толпой. #Ошо #Крым #Украина #Украина #АлексейПанин #Панин #свобода #мир #вселенная #добро #любовь #секс #радость #счастье
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Тем не менее, подписчики Панина уже выхватили из ножен словесные "мечи", и под фотографией разгорелась политическая дискуссия на тему вхождения Крыма в состав России.

- Полемику патриотизма развернули под фото с голыми попами... это очень интересно, - отмечает подписчица.

Алексей Панин ежегодно отдыхает в Крыму, причем системе all inclusive и крытым бассейнам предпочитает нудистские пляжи южнобережного поселка Симеиз. Из-за крутых скал и острых камней там обычно мало туристов, и уютные места давным-давно облюбовали поклонники "дикого" отдыха и купания без одежды. Панин часто демонстрирует "голые" фото с крымских пляжей в своем Instagram.

В 2018 году Панин вместе с дочерью Аней стал героем громкого скандала. В СМИ появились новости о том, что он якобы устроил ночью "пьяный дебош" на борту самолета "Симферополь - Москва". Очевидцы заявили в соцсетях, что Панина высадили правоохранители, потому что он якобы был пьян, "ходил по салону и не слушался стюардов".

Сам артист позднее опроверг все эти обвинения. Актер решил, что самолет неисправен, поэтому он решил сойти и остаться в крымской столице. В аэропорту подтвердили, что Алексей Панин с дочерью решили сойти на землю, поэтому самолет задержали на два часа. Однако, по данным источника КП-Крым в воздушной гавани, артист был совершенно трезвым.

Возвращался на материк Алексей Панин через Крымский мост, который как раз открыли весной 2018 года. Нарушив ПДД, он остановил автомобиль, опустился на четвереньки и облобызал горячий асфальт. Страстный поцелуй засняли на камеру, видео актер опубликовал в своем Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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