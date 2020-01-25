2020-01-25T12:05:41+03:00
Общество

В Минэкономразвития РФ подтвердили обоснованность претензий к «Тайгану»

Протокол трехстороннего совещания выйдет в понедельник
Анна КИРИЕНКО
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Сафари-парк "Тайган" закрыт по решению суда с начала декабря. Фото: блог "Тайгана"Сафари-парк "Тайган" закрыт по решению суда с начала декабря. Фото: блог "Тайгана"
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В Минэкономразвития России подтвердили обоснованность претензий органов власти Крыма к директору парка львов «Тайган» и ялтинского зоопарка «Сказка» Олегу Зубкову. Возражений по ним нет, и владелец зверинцев намерен устранить выявленные нарушения.

- В связи со сложившейся ситуацией вокруг функционирования в Республике Крым парка львов «Тайган», приобретающей все больший общественный резонанс, 22 января в под руководством заместителя министра Сергея Назарова прошло совещание по вопросам функционирования парка, - говорится в сообщении минэкономразвития. - В нем приняли участие представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Совета министров Республики Крым и руководства парка.

У ветеринаров есть претензии к мясу для львов, у львов претензий нет Фото: Анна КИРИЕНКО

У ветеринаров есть претензии к мясу для львов, у львов претензий нетФото: Анна КИРИЕНКО

Протокол по итогам встречи выйдет в понедельник. Но уже известно, что региональная власть готова к конструктивному диалогу для эффективной и бесперебойной работы «Тайгана», а руководство парка нацелено на приведение своей деятельности в соответствие с российским законодательством.

Как подчеркивается в сообщении минэкономразвития, «если бы руководство парка изначально обратилось к главе Республики Крым, то большая часть вопросов была бы решена в рамках конструктивного диалога».

Напомним, в настоящее время парк львов «Тайган» закрыт по постановлению суда, поддержавшему позицию ветеринарной службы относительно вакцинации животных.

Еще один иск связан с поставкой кормов, не отраженных в базе перемещения сельхозпродукции «Меркурий».

В середине декабря Государственный совет Крыма проводил расширенное заседание по «Тайгану», однако владелец объекта Олег Зубков в нем не участвовал. Как выяснилось позже, в этот день она находился в Москве по приглашению минэкономразвития РФ. После изучения вопроса было решено провести трехстороннюю встречу, итогом которой стала «дорожная карта» выхода из ситуации вокруг «Тайгана». По словам Зубкова, из тех требований, которые выдвигались изначально, осталась где-то десятая часть.

По итогам обсуждения в Москве 24 января прошла встреча у главы Крыма Сергея Аксенова, подробности которой Зубков раскрывать не стал, отметив, что совещание с профильными республиканскими ведомствами по вопросам дальнейшей работы «Тайгана» состоится в понедельник 27 января.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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