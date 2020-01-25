2020-01-25T16:56:14+03:00
Спорт

Украинский боксер Усик сойдется на ринге с британцем Чисорой в конце марта

Бой пройдет на «O2 Арене» в Лондоне
Анна КИРИЕНКО
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Встретился с Дереком Чисорой в Саудовской Аравии перед боем #RuizJoshua2 - написал Усик в своем facebookВстретился с Дереком Чисорой в Саудовской Аравии перед боем #RuizJoshua2 - написал Усик в своем facebook
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Украинский боксер Александр Усик встретится на «O2 Арене» в Лондоне с представителем Великобритании Дереком Чисорой. Бой намечен на 28 марта, передает BoxingNews 24со ссылкой на промоутера украинца Эдди Хирна.

Бывший чемпион в тяжелом весе 33-летний Усик (17 побед, 0 поражений, 13 нокаутов) готов побороться за чемпионский пояс по версии Всемирной боксерской организации (WBO), которым владеет британец Энтони Джошуа.

В активе 36-летнего Чисоры 32 победы и девять поражений.

Усик родился в Симферополе и именно здесь сделал первые шаги в спорте. Хотя для начала занятий он уже был в неподходящем возрасте - в 14 полных лет в секцию бокса не принимают. К тому же, юноша болел астмой. Но за Усика поручился сын тренера по боксу Сергея Лапина, тоже Сережа. Именно он стал проводником будущего чемпиона в мир профессионального бокса.

Спортсмен регулярно проводит тренировки в Крыму и выкладывает фото в соцсетях. Фото: Усик/facebook

Спортсмен регулярно проводит тренировки в Крыму и выкладывает фото в соцсетях. Фото: Усик/facebook

После «Крымской весны» спортсмен стался жить и тренироваться в Киеве, продолжает выступать под украинским флагом. При этом Александр считает Крым своей родиной и регулярно приезжает на полуостров - отдохнуть, повидать родных и друзей, и даже выкладывает фото и видео с тренировок на фоне крымских пейзажей в Instagram, чем вызывает негодование украинских поклонников.

В вопросах политики спортсмен держит нейтралитет, на провокационные вопросы украинских журналистов «чей Крым»- не отвечает. Однажды даже назвал подобные вопросы "собачьими" и ушел с пресс-конференции. В другой раз он ответил, что Крым - Божий.

В 2018 году Александр Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым, став абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Официальный Киев хотел поощрить спортсмена за эту победу званием Героя Украины, но Усик отказался, заявив, что «звезды и регалии» ему не нужны, а гораздо ценнее мир и благополучие в своей стране.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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