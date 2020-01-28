Для строительства пассажирского аэровокзала «Бельбек» в Севастополе ищут подрядчика

В ближайшем будущем «Бельбек» - севастопольский аэродром военного и гражданского назначения - сможет принимать и пассажирские самолеты. На аэродроме уже привели в порядок взлетно-посадочную полосу для тяжелой транспортной авиацию и пассажирских лайнеров.

Идет речь и о строительстве гражданского сектора аэропорта для обслуживания бизнес-авиации. На территории «Бельбека» появится пассажирский терминал: одноэтажное прямоугольное здание, площадью 860 кв. метров. Также в комплекс войдут парковки для спецтехники и автомобилей пассажиров.

- Перрон перед терминалом сможет принимать самолеты типа АН-24, Gulfstream V, Airbus A319, ТУ-204, ТУ-214 и вертолетов всех типов, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Симферополь».

Сегодня идет формирование списка компаний, которые станут участниками тендера на возведение пассажирского терминала для аэропорта «Бельбек» в Севастополе.

- Заявки от заинтересованных компаний принимаются до 13 февраля 2020 года, - отметили в пресс-службе международного аэропорта «Симферополь».

После анализа поступивших документов стартует конкурс по выбору генподрядчика строительства терминала в аэропорту «Бельбек».

СПРАВКА «КП»

Строительство пассажирского аэровокзала прописано в федеральной целевой программой социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя и будет идти за счет частных инвестиций - средств ООО «Международный аэропорт «Симферополь».

КСТАТИ

Ознакомится с информацией о соответствующем исследовании рынка можно на электронной торговой площадке РТС-тендер. Исследование не является пред квалификационным отбором и не несет обязательств по заключению договора генподряда. Для участия нужно отправить все нужные документы на электронный адрес OZ@sipair.org или заявить о себе на электронной торговой площадке.

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