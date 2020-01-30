Мичман Черноморского флота первым получил звание «Народный художник Республики Крым»

Военная форма и палитра художника - вещи разные и несовместимые. Но не для Сергея Шевченко. Тридцать четыре года он служит на Черноморском флоте. Полторы тысячи портретов, пейзажей, исторических и батальных полотен вышло из-под кисти старшего мичмана.

Сергею Шевченко присвоили звание «Народный художник Крыма». Фото: личный архив

В январе Шевченко присвоили звание «Народный художник Крыма». Сергею вручено наградное удостоверение под № 1 - он одним из первых удостоился почетного звание после воссоединения полуострова с Россией.

УЧИЛСЯ НА ХУДОЖНИКА, А СТАЛ МОРЯКОМ

Сергей родился и вырос в Узбекистане. После окончания художественной академии взяли служить на флот в Севастополь. И вот уже четвертый десяток лет он носит форму.

Сегодня, в основном, служба проходит на территории воинской части, на суше. Хотя раньше мужчина ходил в дальние походы. Но и там муза не давала покоя: в каюте нет места для мольберта, так он отправлялся в библиотеку и рисовал пейзажи стран, где находился корабль. Все в свободное от службы время.

Греческий дворик. Фото: личный архив

Самый длительный поход, больше шести месяцев, случился, когда команда отправилась на Кубу. Здесь произошла небольшая неувязка: корабль подошел к берегу, и по морским правилам на нем должны были поднять флаг страны, в которую зашло судно. Но кубинского флага на борту не оказалось. Выход нашли мгновенно - позвали художника, дали белую простыню и краски. Через несколько минут ветер развивал над кораблем флаг острова Свободы!

Командование уважает увлечение старшего мичмана: в части есть творческая мастерская, где дают выход своим талантам моряки-черноморцы.

- С пониманием относятся, - рассказывает КП-Крым Сергей Шевченко. - От вахты освобождают.

В остальном же службу приходится нести наравне со всеми.

- Пишу маслом и акварелью, - продолжает черноморец. - Акварель интереснее, конечно, более непредсказуемое, иногда до завершающего мазка не вижу, что же получается.

Сюжеты для картин художник выбирает сам, случается, пишет и на заказ.

Берется за кисть Сергей и по поручению командования. Его полотна были вручены экс-премьеру Дмитрию Медведеву, мэру Москвы Юрию Лужкову, руководителю Италии Сильвио Берлускони.

УВЕЛИ С ВЫСТАВКИ КАРТИНЫ

Миллионов на своем таланте Сергей пока не заработал, планки в сто тысяч рублей за холст его картины не перешагнули. Зато некоторые из них, как настоящие произведения искусства, уже воруют. Так, на одной из выставок бесследно исчез портрет казака-пластуна, участника Крымской войны.

Черноморский пластун Батьянов. Фото: личный архив

- Обидно немного, душу ведь в полотно вложил. Модель сам нашел - увидел на улице похожего человека и предложил стать натурщиком. Оказалось, что мой новый знакомый - участник исторических реконструкций, поэтому долго уговаривать не пришлось, - вспоминает Сергей.

ЛУЧШЕЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ

А вот точную дату появления на свет своего лучшего творения Сергей Шевченко называет не раздумывая.

- 20 октября 2019 года. Это день рождения моего младшего сына Артема, - говорит Шевченко. - Дали имя, не заглядывая в церковные святцы, а когда посмотрели, то ахнули. Оказывается, все правильно сделали - сынишка родился в день святого Артемия.

Теперь живописец задумал создать семейный портрет, чтобы отблагодарить супругу.

Единение Фото: личный архив

Себя Сергей уже успел увековечить. На масштабном полотне «Единение», размером 2,2 на 2,5 метра, в одном из моряков, держащих икону, явственно угадываются черты самого художника. Эта картина сегодня украшает Дом офицеров флота в Севастополе.

СПРАВКА «КП»

Почетное звание «Народный художник Республики Крым» присваивается крупнейшим художникам, создавшим выдающиеся произведения живописи, скульптуры, графики, монументального, декоративно-прикладного, театрального, кино- и телеискусства, внесшим выдающийся вклад в художественную культуру республики и получившим широкое общественное признание.

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