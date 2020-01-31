«Наглость зашкаливает»: Глава Крыма сам поставит точку в скандале с керченскими блокадниками

Если председатель городского совета Керчи Мая Хужина не уйдет в отставку в течение сегодняшнего дня, то уже на внеочередном заседании сессии горсовета в понедельник, 3 февраля, будет присутствовать лично глава Крыма Сергей Аксенов, который и поставит точку в этом вопросе.

Мая Хужина и Лариса Щербула поздравляют блокадницу. Фото: Мая Хужина / Facebook

- Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Мая Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает свое заявление об увольнении. Наглость зашкаливает, - написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

Глава региона сообщил, что уже связался с главой администрации Керчи Сергеем Бороздиным и обсудил с ним скандальную ситуацию.

- Если в течение сегодняшнего дня мое требование об увольнении главы и заместителя городского совета не будет выполнено, то в понедельник выезжаю в Керчь на внеочередную сессию городского совета, на которой в моем присутствии будет поставлена точка в этом вопросе, - пообещал Сергей Аксенов. - Посмотрим, где они смогут после этого работать.

Следует напомнить, что после громкого скандала вокруг поздравления блокадников Керчи, глава местного городского совета Мая Хужина написала заявление об отставке. Оно последовало после слов главы Крыма, назвавшего ситуацию дикой и потребовавшего уволить чиновников.

Заявление об увольнении Маи Хужиной. Фото из соцсетей

Однако уже 31 января глава горсовета Керчи сообщила, что заявление об увольнении было сиюминутной слабостью, и она намерена его отозвать поскольку не чувствует своей вины. Ветераны, по мнению Хужиной, остались довольны подарками.

Чиновницы подарили ветеранам медали, цветы и хлеб. Фото: Мая Хужина / Facebook

Как бы там не было, а попытку отозвать заявление об отставке сам глава Крыма назвал самодурством. При этом в горсовете Керчи «Комсомолке» сообщили, что сделать это Мая Хужина не в праве.

Лариса Щербула и Диана Ушакова поздравляют блокадника. Фото: Мая Хужина / Facebook

- Вопрос об увольнении всех причастных к скандалу остается в компетенции главы республики, - заявил пресс-секретарь городского совета Керчи Кирилл Мазилов. – Сегодня в город приехал вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс, который проведет расследование.

Заявление об увольнении Ларисы Щербулы. Фото из соцсетей

Шквал негативных комментариев, напомним, обрушился на Хужину и ее заместителей 30 января, когда пользователи социальных сетей обратили внимание на фотоотчет о поздравлении блокадников, живущих в Керчи. На снимках, опубликованных в Facebook, чиновники в дорогих шубах дарили ветеранам пироги, медали и цветы. Такой набор общественность посчитала весьма скромным, учитывая заслуги блокадников.

Сами сотрудники городского совета объяснили свой внешний вид тем, что просто не успели снять с себя верхнюю одежду, поскольку торопились поздравить других ветеранов. Однако такая трактовка ситуации не устроила ни руководство региона, ни жителей полуострова.

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