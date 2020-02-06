2020-02-06T16:13:24+03:00
Экономика

Как в Монако: Герман Стерлигов решил избавить Ялту от пластика

Местные власти поддержали идею коммерсанта-отшельника
Артем АРТЕМОВ
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Стерлигова поразили чистые улицы города. Фото: Пресс-служба администрации ЯлтыСтерлигова поразили чистые улицы города. Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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Известный российский предприниматель, первый в России самовыдвиженец на президентских выборах Герман Стерлигов приехал в Ялту. Бывший гробовщик, а ныне отшельник-бизнесмен обратил внимание на чистоту улиц города и качество местной воды, которую можно пить прямо из-под крана. Однако Стерлигова смутили сброс неочищенных стоков в море и стихийные свалки.

- Нужно полностью запретить продажу товаров в пластиковой таре, иначе свалки в окрестностях города будут появляться вновь. Вместе с тем, в самой Ялте чисто как в Монако, видно, что у города есть хозяин, - поделился Стерлигов своими замечаниями.

Более того, Герман Львович предложил властям наладь поставки в город натуральных продуктов питания.

- Думаю, это будет вполне уместно. Тем более, что здесь есть рестораны, где готовят блюда исключительно из натуральных продуктов, - уточнил Стерлигов, который, к слову, занимается сельским хозяйством.

Идеи бизнесмена пришлись по вкусу главе администрации Ялты. В комментарии КП-Крым Иван Имгрунт сообщил, что уже много лет знаком со Стерлиговым и солидарен с ним в вопросах экологии.

- Меня со Стерлиговым связывала одна тема - экология. Когда я с ним познакомился несколько лет назад, он уже тогда говорил о том, чтобы отказаться от пластиковых пакетов и посуды, - говорит Имгрунт.

Глава администрации уверен: Ялта может перейти на бумажные пакеты и посуду. Для этого нужно грамотно подойти к вопросу замены пластика и проработать этот вопрос с местными предпринимателями.

- Экология это серьезный вопрос. Сейчас мы готовим план мероприятий по улучшению экологической инфраструктуры в городе, а на 22 февраля запланировали массовую высадку деревьев, - говорит Имгрунт.

А вот идея Стерлигова наладить поставки в Ялту экологически чистых продуктов не нашла отклика у руководства южнобережного города. Глава администрации убежден, что в Крыму достаточно своей экологически чистой и натуральной продукции, что подтверждается многочисленными проверками.

СПРАВКА «КП»:

Герман Стерлигов - российский предприниматель, один из учредителей первой в России товарной биржи. Он в 2004 году баллотировался на пост президента РФ, но не прошел регистрацию.

В том же году, Герман Стерлигов переехал из столицы России в деревню Слобода Можайского района Московской области, где регулярно проводит ярмарки сельхоз продукции.

В июне 2009 года Стерлигов начал чеканить свою собственную валюту - «Золотой».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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