Выживаем во время засухи: 6 способов экономить воду

На полуострове - засуха. Если вы до этого находили тысячу и одну причину не экономить воду, то сейчас - самое время!

Чиновники уже разработали график ограничения подачи воды в Симферополе. Не хотите получать воду по часам? Давайте экономить живительную влагу вместе!

«Комсомолка» предлагает шесть эффективных способов.

1. Устраните все протечки

Проверьте, в каком состоянии у вас сантехника: не пропускает ли сливной бачок, не капает ли из крана? Даже из-за незначительной утечки из сливного бачка мы теряем по 50-70 кубометров воды в год. Капающий кран - это до 30 потерянных кубов ежегодно.

2. Пользуйтесь посудомоечной машиной

Есть миф, что на рутинное мытье посуды руками уйдет меньше воды, чем на посудомоечную машину. Эксперты давно развенчали это заблуждение. В среднем посудомойки разного объема тратят от 6 до 20 литров воды за одну загрузку (это от 7 до 14 комплектов посуды). А вот во время ручного мытья в трубу утечет в четыре раза больше воды.

Почему машинка расходует меньше? В нее встроен фильтр, который много раз очищает воду, смешанную с жиром и моющим средством. Тогда как в обычной раковине вся вода уходит в канализацию моментально. Важно: чтобы действительно экономить воду, посудомойку нужно загружать полностью.

3. Чистите зубы? Закройте кран!

Вы открыли кран, положили зубную пасту на щетку и начали усиленно чистить зубы. Вода в это время, конечно же, спокойно бежит. Знакомая ситуация?

Знайте, что за минуту из крана в среднем вытекает от 7 до 11 литров воды. Если закрывать кран во время гигиенических процедур, можно сэкономить 8 тысяч литров воды в год. Для сравнения, такое количество воды потребуется, чтобы около тысячи раз смыть сливной бак или 200 раз принять душ.

4. Принимайте душ за 4 минуты

Давно ведутся споры о том, что экономнее - принимать ванну или душ? В зависимости от объема ванны вы потратите от 100 до 140 литров. Если же принимать душ – за 4 минуты из крана выльется в среднем 75 литров.

Кстати, если выключить воду, пока намыливаетесь, можно сэкономить еще 20 литров.

Если на все у вас уходит до пяти минут, то душ, конечно, экономнее. Но мало кто может похвастаться настолько скоростным мытьем, даже если не петь и не нежиться под струей, так что принимать ванну выгоднее, вопреки укоренившимся мифам.

5. Мойте овощи и фрукты в миске

Если промывать овощи и фрукты под проточной водой, вы используете до 15 литров воды, а вот в миске или тазике расход сократится до 3-5 литров.

6. Установите аэратор

Аэратор - распылитель воды, который благодаря сеточной структуре поддерживает давление в трубе, увеличивает силу струи. А экономия достигается благодаря смешиванию воды с воздухом.

Эксперты подсчитали, что если установить качественный аэратор на душевую сетку, можно достичь экономии в 60%, на раковину для умывания - 70%, на мойку - 50% воды.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщила 5 февраля о том, что из-за пересохших водохранилищ, питающих столицу региона, в городе будет введен график ограничений подачи воды. Уже с 5 февраля горячая вода в краны симферопольцев должна была подаваться только в выходные дни. При этом с 10 февраля холодная вода поступала бы к потребителям утром и вечером. Более детальный график отключений власти обещали представить накануне.

Но вечером того же дня премьер-министр Крыма заявил, что в Симферополе нет необходимости ограничивать водоснабжение. По его словам, только за одну ночь с 4 на 5 февраля водохранилища наполнились больше, чем за весь прошлый месяц. Сами жители столицы восприняли известие о возможном ограничении водоснабжение с легкой паникой. Кто-то даже успел купить себе накопительные баки и заказать нагревательные системы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Руководитель Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что за двое суток в водохранилища, которые питают Симферополь водой, поступило около 1,5 миллиона кубометров воды. Это и стало причиной того, что крымскую столицу не стали ограничивать в подаче воды. По словам Вайля, имеющихся запасов хватит на прохождение отопительного сезона и на будущий курортный сезон.

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