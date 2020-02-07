Почему жители Джанкоя снова остались без общественного транспорта

Жителей Джанкоя оставили без общественного транспорта. На сайте администрации появилось объявление: с 7 февраля не будет ходить автобус №1 по маршруту №7 «ул. Советская (маг. «ПУД») - завод «Водоприбор». Обозначили власти и причину - «в связи с кадровой нехваткой (водителей, - Ред.) ООО «Крымский транспорт».

- Маршрут не отменили, а временно приостановили, - рассказывает КП-Крым Светлана Курандина, замглавы администрации Джанкоя. - У перевозчика уволился водитель с этого маршрута, вот и поставили автобус на прикол. Нас же никто не предупреждал заранее о таком решении.

Теперь на остановках в срочном порядке клеют объявления, чтобы горожане почем зря не мерзли, ожидая автобус который отменил.

Когда же возобновится движение - неясно. Но альтернативы, кроме пешей ходьбы (общая протяженность маршрута свыше 10 км. - Ред.) или такси - нет. Тк в чем же провинились жители Джанкоя?

Вся закавыка в том, что для перевозчика упомянутый маршрут - не выгодный. Он проходит по спальному району, а также частному сектору. От сюда по утрам люди едут на работу, везут детей в сады и школы, а вечерами возвращаются домой. Как правило, салон набивается пассажирами под завязку уже на конечных остановках, и никаких тебе «подсадок» на промежуточных остановках. А это сильно влияет на выручку.

При этом в субботу и воскресенье автобусы ходят почти пустыми. Вот перевозчик и не хочет работать на экономически невыгодном и даже убыточном маршруте.

Спальный район не особо жалуют и таксисты: привезешь пассажира, а обратно в центр поедешь пустым.

Когда информации о прекращении работы маршрута добралась до соцсетей, пользователи стали делиться своими мнениями: «Нашли какой рейс отменять! Когда же вы начнете думать о детях! Как дети должны добираться в школы и сады? Доиграетесь до беды!»; «Грустненько на работу пешком идти – далековато же»; «А причем тут ваши дети? У нас, что? Война, голод, лишения? Пройдутся пешочком, соблюдая ПДД, здоровее будут, а то щеки на чипсах, сухариках и пицце наели».

Напомним, что в Джанкое в конце 2019 года случился транспортный коллапс из-за того, что перевозчику - местной компании ООО «Дюн» - не выплатили компенсацию за проезд льготников. После скандала джанкойская компания убрала свои автобусы с улиц. Обслуживать горожан подрядился перевозчик из Евпатории - ООО «Крымский транспорт».

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