2020-02-11T12:16:10+03:00
Общество

Политолог: «Украина не имеет права арестовывать крымчан за долги местным банкам»

В незалежной жителей полуострова предупредили, что их могут не пустить домой
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments8
С начала года двоих крымчан задержали на границе с незалежной за долгиС начала года двоих крымчан задержали на границе с незалежной за долгиФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Украинская сторона не имеет права задерживать крымчан за долги перед украинскими банками, поскольку финансовые учреждения незалежной не выполнили свои обязательства перед вкладчиками и просто прекратили деятельность на полуострове. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владимир Джаралла.

Ранее государственная пограничная служба Украины заявила, что усилен контроль за должниками. Крымчан предупредили, что наличие задолженности может быть поводом к отказу обратного въезда на полуостров. С начала года двоих жителей полуострова не пустили из Украины в Крым из-за долгов.

- В первую очередь, хочу сказать, что у крымчан нет долгов перед украинскими банками. Ведь финучреждения отказались выполнять свои обязательства перед вкладчиками, что является нарушением любых норм по международным правилам. Только российские структуры, взявшие на себя обязательства, могут выяснять отношения с клиентами бывших украинских банков все вопросы, - отмечает политолог Владимир Джаралла.

По мнению политолога, ограничение передвижения так называемых «должников» - это часть общей политической линии, которую продолжает выстраивать президент Украины Владимир Зеленский, как и его предшественник.

- Не туда идет господин Зеленский. Общее настроение в отношении нынешнего президента Украины и его команды начинает приобретать нотки разочарования. Вместо ожидаемого потепления отношений с Россией, отмены всех блокад, возможности прямых рейсов, железнодорожного сообщения, люди получили пересечение границы только по загранпаспортам, задержания на границе, а теперь еще и новую формулу, связанную с так называемыми долгами. Все это показывает, что надежды на прорыв в отношениях между Россией и Украиной начинают таять достаточно стремительно, - заключил политолог.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На границе Крыма с Украиной установили новый КПП

Там также поставили шлагбаум (подробнее)

Украина временно закрыла пункт пропуска на границе с Крымом «из-за работ повышенной опасности»

С российской стороны никаких ограничений не вводили (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Зима в Крыму: Под Феодосией пляж смыло на дорогу
Пошла в народ: Глава Симферополя пересела на общественный транспорт
Дорогу на Ай-Петри временно закроют
В Крыму частично пропало электричество в 47 селах и городах
В Крыму и Севастополе закрывают на карантин школы и детсады
В Крыму хотят запустить экспресс от аэропорта Симферополя до Севастополя
Депутаты Керчи выбрали нового председателя Горсовета города
«Такого ДТП я не ожидала увидеть»: В Ялте утонула яхта
В Симферополе пожарная машина протаранила легковушку
Аксенов лично проверит состояние памятников в Крыму ко Дню Победы
Директору городских парковок Симферополя может грозить до шести лет тюрьмы
В Крыму мужчина избил свою бывшую жену и умер на следующий день
Крымчан, у которых есть долги на Украине, не будут пускать на полуостров
В Симферополе машина упала в реку
Украина хочет ввести санкции против судей, которые участвовали в деле задержанных в Керченском проливе моряков
Летом в Крым возобновят рейсы из восьми городов России
Крымские города вошли в ассоциацию античных городов
Погода в Крыму на 11 февраля: Дожди и гололедица