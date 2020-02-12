«Исключительно коммерческий подход»: В Крыму назвали условия получения воды от Украины

Украинская сторона не сможет получить никакие дивиденды, кроме коммерческой выгоды, подавая воду в Крым. Такое мнение высказал КП-Крым политолог Денис Батурин.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что Украина может начать подачу воды в Крым, только чтобы иметь преимущество в переговорах с Россией по Донбассу. По его словам, российские войска должны отойти в Ростов, а Украина - установить контроль над границей.

- Напомню, что это не первое предложение от украинцев, чтобы начать подачу воды на полуостров. Отмечу, что против идеи господина Арахамии выступили многие политические силы незалежной. В частности, запрещенный в РФ меджлис, поскольку у них есть позиция – воду подавать в Крым нельзя, чтобы тяжесть содержания полуострова была непомерной для России, - отмечает политолог Батурин. - Понятно, что Россия не пойдет ни на какие ультиматумы Украины по этому вопросу. Нашей стране интересен исключительно коммерческий подход в этом отношении.

Отдельно стоит заметить: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление украинской стороны заявлением о том, что предложения по дополнительному водоснабжению полуострова со стороны Украины могут быть рассмотрены на коммерческой или другой основе. Также Песков сказал, что ситуация на Донбассе - это внутриукраинская проблема, а Крым не может быть «объектом каких-либо разменов».

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