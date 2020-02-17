2020-02-17T15:52:08+03:00
Политика

Политолог: «Украина сделает из задержанных в Азове моряков героев»

Ранее украинских браконьеров арестовали на десять суток
Надежда ДАЦЮК
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Задержанные моряки признались в браконьерстве. Фото: скриншот из видеоЗадержанные моряки признались в браконьерстве. Фото: скриншот из видео
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В задержании украинских моряков-браконьеров в Азовском море нет никакой политической составляющей. Однако украинская сторона будет пытаться сделать из браконьеров героев. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владислав Ганжара.

15 февраля, напомним, сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Крыму задержали в территориальных водах России украинское судно с четырьмя моряками на борту. У задержанных не было при себе судовых, регистрационных документов и права на вылов водных биоресурсов. На борту пограничники нашли около 300 штук камбалы-калкан. Украинцы в соцсетях вовсю обсуждают инцидент - одни пользователи называют рыбаков героями, а другие - обычными нарушителями. 16 февраля Керченский городской суд принял решение арестовать украинских моряков на 10 суток.

В день задержания украинских браконьеров на Украине так называемая прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту «незаконного захвата украинского судна с четырьмя людьми а борту».

- Случай с задержанными украинскими браконьерами абсолютно заурядный. Как мы знаем, очень часто граждане Украины в тех социально-экономических условиях, которые там складываются, ищут незаконные способы заработка. И браконьерство в территориальных водах РФ - это уже не первый случай. Здесь нет никакой политической составляющей, наши пограничники просто выполнили свою работу, - выразил свое мнение политолог Владислав Ганжара.

По его прогнозам, украинская сторона будет политизировать этот инцидент и попытается «раздуть скандал».

- Все, что было совершено в отношении браконьеров, абсолютно соответствует нормам международного права. Пока что на Украине развивается истерия в социальных сетях, и думаю, что за этим последует ряд политических заявлений. Представлять преступников героями на Украине - это абсолютно нормальная практика, - заключил политолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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