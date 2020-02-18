Будет ли введен лимит на бесплатные поездки для льготников в общественном транспорте Крыма

Крым готовится к переходу на бесконтактную оплату проезда в общественном транспорте. Планируется, что до 1 июня транспорт «Крымтроллейбуса», «Крымавтотранса» и других городских перевозчиков будет оснащен валидаторами. До этого времени льготники должны получить бесконтактные банковские карты системы «МИР». После прикладывания их к валидатору система считает данные, и на их основании перевозчикам будет компенсирована оплата проезда. При этом деньги с карт списываться не будут.

Однако в нескольких городах Крыма уже распространяются слухи о том, что на карты льготных категорий граждан будет начислено от 116 до 900 рублей. Эта сумма должна стать определенным лимитом на поездки.

За разъяснением «Комсомолка» обратилась в Министерство труда и социальной защиты Крыма.

- Никакого денежного лимита на картах не будет, льготники смогут ездить не ограниченное количество раз, - сообщили в министерстве. Там напомнили, что всем, кто имеет право на бесплатный проезд, до 1 июня этого года нужно обратиться в орган труда и соцзащиты по месту жительства в рабочее время, чтобы написать заявление о подключении карты.

Льготникам нужно принести копию паспорта или другого документа, удостоверяющего личность и место жительства на территории Крыма, а также удостоверение на предоставление мер социальной поддержки. Также необходимо завести бесконтактную карту системы «МИР», если ее еще нет на руках.

СПРАВКА «КП»

Автоматизированная оплата проезда в Крыму вводится в рамках инвестиционного проекта. Компания-подрядчик выделила около 300 миллионов рублей на покупку оборудования, разработку программного обеспечения, монтаж и обслуживание системы. Валидаторы появятся в городском и пригородном транспорте. Новая система позволит подсчитать, сколько льготников ездит на каждом маршруте. По итогам этих данных перевозчикам будут компенсировать сумму, эквивалентную количеству поездок льготных пассажиров.

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