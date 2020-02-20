После жалоб на списание денег МТС начал слать крымчанам бонусы

Мобильный оператор МТС продолжает менять условия обслуживания для крымчан. С 30 января, напомним, компания без предварительных уведомлений подняла цены на услугу «Звони бесплатно на МТС России 100» и начала снимать не по 3, а по 4 рубля в день.

Мало того, теперь многие крымчане стали замечать, что с их счета списываются деньги за услуги, которые они не подключали.

ПОДКЛЮЧИЛИ ДРУГОЙ ТАРИФ

- Начали списывать деньги. Больше, чем обычно. Стал звонить оператору, еле дозвонился! Оказалось, что на мой номер подключили интернет за 250 рублей, - возмущается крымчанин Алексей.

Жительница Симферополя Светлана тоже с удивлением обнаружила, что за полдня вместо привычных 4 рублей у нее списали 30 рублей.

- Конечно, я позвонила оператору на номер 0890. Как мне объяснили, МТС перевел меня на странный тариф, при котором за каждый исходящий звонок снимают 1 рубль за минуту и столько же стоит каждая минута разговора после 15-й, - делится с КП-Крым Светлана.

Узнав, куда уходят денежки, Алексей и Светлана сообщили сотрудникам «горячей линии» МТС, что такие условия их не устраивают, и пригрозили сменить оператора.

ОТКУПАЮТСЯ БОНУСАМИ

- Я заикнулась, что поменяю МТС на региональных операторов, и меня начали уговаривать остаться, потому что у них якобы самые выгодные условия, - продолжает крымчанка.

На следующий день Светлане пришло уведомление – на счет зачислено 100 рублей. В смс оператор проинформировал, что эти деньги пришли в качестве благодарности за отзыв.

Оказалось, что это не единичный случай, когда оператор начисляет бонусы недовольным клиентам в Крыму. Тем, кто столкнулся с неожиданным списанием денег, МТС предлагает несколько вариантов - пополнение баланса на 100 рублей, 100% скидку на звонки внутри сети на 90 дней или бонусные 120 минут разговора.

Так что если и вы, уважаемые читатели, столкнулись с необоснованным списанием средств со своих счетов – жалуйтесь. А еще помните, что с 1 марта в Крыму начнет работать услуга MNP - переход на услуги региональных операторов связи с сохранением номера. Это можно сделать в офисах мобильных операторов, в МФЦ и отделениях Почты Крыма.

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