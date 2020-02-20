Крым готовится предъявить счет Киеву за ущерб от нахождения в составе Украины

Накануне празднования первой пятилетки возвращения Крыма в состав России спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил взыскать с Украины ущерб, причиненный региону за годы пребывания в составе соседнего государства.

Подсчет доверили крымским властям, которые были непосредственными участниками и свидетелями событий, начиная от первого референдума 1991 года до плебисцита 2014-го, и по памяти могут воспроизвести все факты колониального положения республики.

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НА ИЗНОС

С апреля 2019 года в Госсовете Крыма действует рабочая группа по подсчету ущерба. В нее вошли представители республиканских министерств, Общественной палаты, экспертного и научного сообщества, а также сенаторы и депутаты Госдумы. Первые результаты деятельности вылились в 2,5 триллиона рублей экономических потерь, которые республика понесла в период украинской юрисдикции. Подсчитали и износ инфраструктуры. Теперь эксперты хотят вычислить убытки промышленности, сельского хозяйства, социальной и гуманитарной сферы, а также человеческих ресурсов.

- Ущерб исчисляется сотнями миллиардов долларов, - уверен глава Госсовета Крыма Владимир Константинов. - Прощать такое Российская Федерация не может. Нужно положить все на бумагу и готовить с юристами претензионный иск, выходить на итоговый результат в этом году, не затягивать. Иск подавать в международные судебные инстанции.

Четверть века эксплуатировалось наследие СССР без модернизации и ремонтаФото: Анна КИРИЕНКО

ЗА БЛОКАДУ ОТВЕТИТЕ

Подсчитать ущерб от водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокад труда не составит. Как и обосновать причастность к ним официального Киева, поскольку все действия имели публичное одобрение и открытую поддержку властей.

Сложнее вывести цифру убытков от управленческих решений за 23 года - статистика есть далеко не по всем отраслям. И если износ инфраструктуры и материальной базы отраслей экономики, который составляет в 70%, можно вычислить по фактическому состоянию, как и сокращение работающего населения на 60%, то как подсчитать ущерб от закрывшихся консервных заводов, ткацких и швейных фабрик, машиностроительных предприятий и знаменитого на весь СССР телезавода «Фотон» - не ясно.

Показатель строительства новых детских садов и школ вообще отсутствует как таковой, зато есть количество выведенных из эксплуатации, разрушенных, переделанных под банки и офисы.

УЧТЕМ, ДАЖЕ ЧТО НЕ ПОЛУЧИЛИ

- Косвенные потери Крыма - это упущенные возможности инвестиционного вложения средств, - говорит директор Института экономики и управления КФУ Виктор Реутов. - При подсчете также не оценивался экологический ущерб: загрязнение воздушного, водного бассейна, земельных, лесных ресурсов. Не учитывались потери человеческого капитала из-за роста смертности, снижения рождаемости, утраченных доходов, отрицательного миграционного сальдо, роста заболеваемости, затрат на восстановление здоровья, отсутствие должной поддержки малоимущих и материнского капитала.

В сумму ущерба власти хотят включить экологическую катастрофу в АрмянскеФото: Анна КИРИЕНКО

Меры социальной поддержки при Украине не отличались стабильностью их предоставления. Все законы о повышенных пенсиях ветеранам, выплатах детям войны, чернобыльцам и прочим льготникам ежегодно нивелировались государственным бюджетом - в нем просто не было средств.

И 191 тысяча крымчан, которые пережили войну в детском возрасте, вместо обещанных надбавок остались ни с чем. А ветераны Великой Отечественной, получай они пенсию в 4 раза выше стандартной, могли еще при жизни улучшить свою жизнь и получать лечение, как того требовал закон. Но теперь на весь Крым осталось 13 тысяч освободителей.

БЫЛО НАШЕ И ВАШИМ НЕ СТАЛО

Сравнительный анализ положения Крыма в период СССР, Украины и РФ эксперты предлагают дополнить данными о потере основных активов региона - земли и имущественных комплексов. По состоянию на 1992 год государственное имущество на территории Крыма признавалось за республикой, в том числе все морские торговые и рыболовецкие порты, электростанции, заводы и фабрики, и, главный ресурс - земля.

Инфраструктура полуострова требует многомиллиардных вложенийФото: Анна КИРИЕНКО

Но уже через несколько лет украинское законодательство полностью лишило Крым этого права, в одностороннем порядке урезав полномочия автономии и объявив все имущественные комплексы собственностью государства, в том числе землю за границами населенных пунктов.

К слову, коллекция скифского золота, на которую сейчас претендует Украина, не была предметом спора по Конституции АРК 1998 года - все музейные ценности были собственностью республики и законом о разграничении полномочий эти права были гарантированы Крыму.

- Порты Евпатории, Феодосии, Ялты, Керчи - все были в собственности АРК, - отмечает заслуженный юрист Украины и Республики Крым, внештатный советник председателя Госсовета РК Григорий Демидов. - Теперь украинские собственники пытаются предъявить иски к России. А как у них эти порты оказались? Все музейный ценности по документам 90-х годов были нашими, а теперь мы не можем это доказать в суде.

ЖДИТЕ ПОВЕСТКИ

Законных и подзаконных актов, свидетельствующих о фактической ликвидации крымской автономии и ее декларативном статусе к финишу 2013 года у рабочей группы предостаточно. Точно выверить финансовые потери решено исходя из вложений России в восстановление Крыма. Сюда включат строительство транспортного перехода через Керченский пролив, двух электростанций, разворот транспортных потоков с северного на восточное направление. Все, с чем столкнулся регион после блокады, и на что пришлось выделять миллиарды бюджетных рублей.

Итоговые цифры будут предъявлены в иске к государству Украина, и каждый раз при попытках официального Киева заявить об ущербе от «аннексии» звучать как контраргумент.

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