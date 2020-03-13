2020-03-13T12:33:28+03:00
Общество

Пес Цыган с Крымского моста переехал на Кубань охранять частный дом

Для трех десятков хвостатых мостостроителей нашли новых хозяев по всей России [фото, видео]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Цыган теперь живет у Артема на Кубани. Фото: инфоцентр "Крымский мост"Цыган теперь живет у Артема на Кубани. Фото: инфоцентр "Крымский мост"
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Коллега знаменитого кота Мостика - пес Цыган - сменил место прописки и профессию: собаку с острова Тузла к себе домой забрал монтажник с 10-летним стажем Артем, который живет на Кубани. Теперь пес охраняет жилье и домочадцев, когда хозяин уезжает на вахту в Москву.

Хотя Цыган и пес-звезда, а его изображение украсило одну из автодорожных опор Крымского моста, он не гнушается и традиционной собачьей работы: стережет дом, а на прогулке с удовольствием выполняет команду «апорт».

- 36 собак уже обрели дом, - рассказали «Комсомолке» в инфоцентре «Крымский мост». - Их передали жителям 7 населенных пунктов в Крыму и на Кубани.

Одного щенка забрал житель Челябинска. Сергей специально прилетел за песиком в Москву, куда животное привез один из мостостроителей.

Собаки ждут добрых и заботливых хозяев. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Собаки ждут добрых и заботливых хозяев. Фото: инфоцентр "Крымский мост"

Осталось пристроить еще 26 щенков и взрослых собак.

Мухтары и Шарики облюбовали остров Тузла, когда там появилась промбаза строителей Крымского моста. Но в декабре прошлого года через Керченский пролив пошли пассажирские поезда, известив о завершении стройки века.

Крымский мост построен, бригады уехали работать на материковую часть России, где с успехом применяют полученные на стройке века уникальный опыт и знания. Всех собак они не смогли забрать с собой. За то теперь все желающие могут взять себе домой верного друга - собаку с Крымского моста.

Люди с добрым сердцем могут выбрать себе питомца со стройки века, позвонив строителям по телефону: +7(916)906-92-53.

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https://www.crimea.kp.ru/daily/27064/4132538/

ИСТОЧНИК KP.RU

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