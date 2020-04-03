2020-04-03T11:00:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму выявили еще два случая заболевания коронавирусом, инфекцию привезли из Москвы

Один из заболевших - крымчанин, который вернулся из столицы, а второй - москвич, посетивший родственников
Анастасия ЖУКОВА
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Все зараженные и их близкие - под наблюдением врачейВсе зараженные и их близкие - под наблюдением врачейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Крыму зарегистрировали еще два новых случая заболевания коронавирусом. Всего в республике заболели 18 человек.

Как рассказал глава Крыма Сергей Аксенов, один из заболевших - житель Крыма, который приехал из Москвы, а второй - москвич, который приехал к родственникам на полуостров.

Оба они добирались в Крым самолетом, всех пассажиров их рейсов Роспотребнадзор уже установил.

- Всех пассажиров передадут под медицинское наблюдение, - сообщила руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Кроме того, одиз из зараженных воспользовался автобусом, чтобы доехать из Симферополя в Керчь. Пассажиров этого рейса еще не установили, и в самое ближайшее время Роспотребнадзор распространит данные по автобусу, чтобы люди смогли обратиться на горячую линию, сдать анализы и встать на учет.

Все близкие родственники зараженных отправились под наблюдение в стационар, их положили в инфекционные отделения больниц. Другие лица, контактировавшие с заболевшими, соблюдают режим самоизоляции и находятся у себя дома, за их состоянием тоже наблюдают врачи.

Напомним, в Крыму возбуждено первое уголовное дело за нарушение карантина. Также двух нарушителей привлекли к административной ответственности и поместили в обсерваторы.

До 6 апреля в республике объявлен режим всеобщей самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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