2020-04-03T18:27:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Из больниц Крыма выписаны первые пациенты, которые перенесли коронавирус

Повторные тесты показали отрицательный результат [фото]
Никита ПОЛЬКО
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Ольга Павловна из Сак уже может позволить себе находится без маски в обществе. Фото: Александр Овдиенко/facebookОльга Павловна из Сак уже может позволить себе находится без маски в обществе. Фото: Александр Овдиенко/facebook
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Двое жителей Крыма, у которых был диагностирован новый коронавирус, выписаны из больницы. Один из пациентов был выписан из городской больницы Евпатории, второй – из больницы в Саках.

- Им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Выписка была произведена после получения лечебными учреждениями отрицательных результатов повторных исследований на наличие коронавируса, - сообщил министр здравоохранения Крыма Игорь Чемоданов.

На 2 апреля под наблюдение крымских медиков остаются 2998 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому - 2915, в стационарах - 68 человек.

В обсерваторах республики продолжают находиться 15 человек. Всего, по данным Роспотребнадзора, в Крыму зафиксировано 18 человек с диагнозом Covid-19. Ни один из госпитализированных с коронавирусной инфекцией пациентов не находится в тяжелом состоянии.

Из 18 подтвержденных случаев 16 - завозные, люди заразились за пределами полуострова. Два - местные, члены одной семьи. Они получили инфекцию от гражданина, который не соблюдал карантин.

Напомним, в Крыму со 2 апреля объявили режим всеобщей самоизоляции, при котором жителям полуострова запрещено покидать дома. Исключением считается поход в ближайший магазин за продуктами или в аптеку, а также выгул домашнего животного в пределах 100 метров от места жительства. Кроме того, можно выбрасывать мусор.

Передвигаться на большие расстояния можно только тем, кто продолжает работать в это время, но и то - только со справкой от работодателя и по служебной необходимости.

Стоять друг от друга в магазине или на улице нужно на расстоянии не менее 1,5 метра. Это - социальная дистанция, закрепленная в соответствующем указе главы РК.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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